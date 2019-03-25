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Milyonların maaşı artacak! İşte kuruşu kuruşuna yapılacak zamlar...

Temmuz ayında emeklilerin, memurların, yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların eline geçecek para en az yüzde 5 yükselecek. İşte zamlı maaşlar...

25 Mart 2019 Pazartesi 16:03
Milyonların maaşı artacak! İşte kuruşu kuruşuna yapılacak zamlar...

Temmuz'da milyonların maaşı artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında yapılacak artışın belli olması için ilk 6 aylık enflasyon verisi beklenirken; memurların ve memur emeklilerinin zam oranı en az yüzde 5 olacak.

Toplu sözleşmede belirlenen yüzde 5 zamma, eğer bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark eklenecek. Memur maaş katsayılarındaki artış, pek çok aylığı da etkileyecek. Yüzde 5'lik artışa göre Temmuz aylıklarını hesapladık. Bu tutarlar eğer enflasyon farkı olursa daha da yükselecek.

İşte yeni aylıklar:

Memur ve memur emeklileri

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa aşan kısım kadar fark yansıtılacak. Yüzde 5'lik artışa göre, en düşük memur emeklisi maaşı 118,98 lira artışla 2 bin 379 lira 59 kuruştan 2 bin 498 lira 57 kuruşa yükselecek.

Emekli doktor ve diş hekimleri

Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktor ve diş hekimlerine ocakta başlayan ek ödeme artacak. Yüzde 5'lik artışa göre, uzmanların aylık ek ödemesi 2 bin 220 liradan 2 bin 331 liraya, uzman olmayanların da bin 697 liradan bin 782 liraya çıkacak.

65 yaş aylığı

Halen 601,57 lira olan 65 yaş aylığı, memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Yüzde 5'lik artışa göre bu aylık 631,65 liraya ulaşacak

Engelli aylığı

Memur maaş katsayısındaki artışla engelli aylıkları da artacak. Yüzde 5'lik artışa göre; yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 480,21 liradan 504,22 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 720,32 liradan 756,34 liraya yükselecek.

Aile yardımı da artacak

Halen memurlara çalışmayan eş için aylık 278,69, 0-6 yaş çocuk için 65,30, 6 yaş üstü çocuk için de 32,65 lira veriliyor. Yüzde 5'lik artışa göre, eş yardımı 292,62, 0-6 yaş çocuk parası 68,56, 6 yaş üstü çocuk parası 34,28 liraya çıkacak. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur aylık 409,29 lira alıyor. Bu tutar 429,74 liraya çıkacak.

Bakım yardımı

Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 305 lira 97 kuruş tutarındaki aylık, yüzde 5'lik artışa göre bin 371 lira 27 kuruşa yükselecek.

İşte zamlı maaşlar:

Kaynak: Takvim

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 16:03
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YORUM YAZ

  • HaticeHatice1 sa önce
    Su memurlarin emeklilerin iscilerin maasini cok yaziyorsunuz ozel sektorde calisanlarin maasi konu olmaz birakin bunlari maaslarda artmasin temel ihtiyaclarimizin fiyatida artmasin
  • muhammetmuhammet1 sa önce
    seçimi kaybediyoruz diye iyice hasta oldunuz, temmuzda gelecek enflasyon zammını martta duyurmaya başladınız. yazıklar olsun.
  • Abdullah Abdullah 1 sa önce
    Bozdur bozdur harca, bayağı fazlaymış yaaaa....Avrupa bizi kıskanıyor.

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