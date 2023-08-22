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Ekonomi Milyonların beklediği zam oranı bugün belli olacak
Ekonomi

Milyonların beklediği zam oranı bugün belli olacak

Yeniakit Publisher
2023-08-22 03:11:00 -
Milyonların beklediği zam oranı bugün belli olacak

Bütün kamu çalışanlarının ne kadar zam alacağını belirleyecek son toplantı bugün yapılacak. Zam kesinlik kazanacak.

Kamu çalışanlarına yönelik toplu sözleşme görüşmelerinde bugün müzakerelerin tamamlanacağı son toplantı yapılacak. Dört gözle beklenen görüşmede zam oranı belirlenecek.

Milyonları ilgilendiren 7'nci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde sona gelindi.
Belirlenen takvim gereği müzakereler bugün sona erecek. Toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak.

Yetkili sendika Memur-Sen'in Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu işveren tarafını yeni teklif sunmaya çağırdı. Uzlaşma sağlanırsa zam oranları belli olacak

Uzlaşı olursa memur ve emeklisinin 2024-2025 yılını kapsayacak zam oranları belli olacak. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girecek.

11 üyeden oluşan kurul oy çokluğuyla karar alacak. 31 Ağustos'ta memur ve emeklisinin zam oranları belli olacak.
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Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

Kaynak: AA

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