Milyonların beklediği tarih belli oldu! Meral Akşener açıklayacak

CHP kurmaylarından Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanması için açıklama geldi. Fikret Bila'nın yazdığı kulis bilgisine göre açıklamanın Meral Akşener tarafından yapılması beklenirken tarih de belli oldu.

Türkiye'de cumhurbaşkanı seçimine bir buçuk yıldan az süre kaldı ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda yaşanan sorunlar muhalefetin adayının kim olacağına dair tartışmaların gündemde kalmasına neden oluyor.

Halk TV yazarı Fikret Bila, ana muhalefet partisinin kurmaylarına en çok yöneltilenlerin başında "Kılıçdaroğlu adaylığını açıklar mı?" sorusunun geldiğini söyledi. Bila tarihle ilgili şunları kaydetti:

"Verilen yanıt ise ortak: 'Sayın Kılıçdaroğlu’nun siyasi nezaketi buna engeldir. Kılıçdaroğlu, adayın 6 lider tarafından belirleneceğini söyledikten sonra böyle bir açıklama yapmaz. Diğer 5 lider böyle bir karara varırsa açıklamanın da bu liderler veya bu liderlerden biri tarafından yapılmasını tercih eder.'

Siyasi nezaket açıklamanın Akşener tarafından yapılmasını gerektirir

'Peki böyle bir açıklamayı 5 liderden hangisi yapar' diye sorulduğunda verilen yanıt ise 'Siyasi nezaket bu açıklamanın Sayın Meral Akşener tarafından yapılmasını gerektirir' şeklinde.

Peki 'Kılıçdaroğlu’nun aday olup olmayacağı ne zaman açıklanır' sorusunun ortak yanıtı ise şöyle: 'İkinci bayram günlerinde. Kurban Bayramı’nı beklemek lazım'."