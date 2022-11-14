Milyonların beklediği haber geldi! Şubat ayında bu olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesine dair yaptığı açıklamalarla milyonları heyecanlandırdı. Aralık ayında Meclis'e sunulacak olan EYT çalışmaları ile kimlerin yasadan yararlanacağı, maaşların hesaba ne zaman yatacağı merak edildi. EYT kapsamında ilk maaşların ne zaman yatacağına dair tahminler yapıldı. İşte EYT'lilerin maaş alacağı ilk tarih...

Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre Vergi Uzmanı/ Ekonomist Muhammet Bayram, sözleşmeli personel düzenlemesi hakkında yaptığı açıklamada “Sözleşmeli personel düzenlemesi yaklaşık 650 bin kişi süreçten etkilenecek. Sözleşmeli olarak çalışan kişilerin tayin hakkı, görevde yükselme ve yıllık izin devir hakkı bulunmuyor.

Öte yandan düzenleme ile birlikte kamuda sözleşmeli personeller olmayacak, çalışanlar kadrolu olmuş olacak. Düzenlemenin aralık ayı içerisinde yasalaşması bekleniyor.

Öte yandan diğer kadrolu çalışan ve aynı işi yapan kişilerle arasında bin ve bin 500 liralık bir maaş farkı da bulunuyordu. Aynı zamanda şu anda çalışanlar arasında sektörlere göre 100’den fazla farklı sözleşme türü kullanılıyor. Düzenleme ile birlikte bu ayrım ortadan kalkacak ve tek tip sözleşme olacak. Öte yandan düzenleme ile birlikte kamuda sözleşmeli personeller olmayacak, çalışanlar kadrolu olmuş olacak. Düzenlemenin aralık ayı içerisinde yasalaşması bekleniyor.” dedi.

İlk maaşlar Şubat ayında

Emeklilikte Yaşa Takılanların bir süredir göz kulağı gelecek iyi haberde. Bakan Bilgin son yaptığı açıklamada şu an EYT şartlarını karşılayan 1,5 milyon kişinin olduğunu belirterek düzenlemenin Aralık ayında meclise sunulacağını duyurdu. Vergi Uzmanı Bayram ise EYT hakkında yaptığı açıklamada “Bakan Bilgin ilk etapta 1,5 milyon kişinin emekli olacağını duyurdu. 5 milyon kişi de yani 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe başlayan kişiler de kademeli olarak durumlarına göre emekli olacaklar. Primlerde eksiklik varsa bu kişiler için de borçlanma hakkı doğacak. Düzenleme Bakan Bilgin’in de duyurduğu üzere Aralık ayı içinde meclise sunulacak. Ortalama Ocak ayında da yasalaşmış olacaktır. SGK kanuna göre Ocak ayında dilekçe veren kişiler bir sonraki ay emekli olabiliyorlar. Yani bu hesaplamaya göre Şubat ayında 1,5 milyon EYT’li emekli maaşı alabilecek” ifadelerini kullandı.