Milyonları ilgilendiriyor! WhatsApp resmen ilan etti: Vazgeçtik

Kullanıcılarına sunduğu gizlilik sözleşmesi ile aşırı tepki çeken WhatsApp karardan geri adım attı.



Mesajlaşma uygulaması WhatsApp yılbaşında 2014'te şirketi satın alan Facebook ile kişisel verilerin paylaşımını kabul etmeyen hesapları engelleyeceğini duyurmuştu.

WhatsApp’ın aldığı karara tüm dünyadan gelen tepkiler üzerine, yeni koşullarını kabul etmeyen kullanıcılar için uygulamanın kullanılmasına izin verileceği açıklandı. Buna göre, yeni kuralların zorunlu onayı gelecekteki bir güncellemede isteğe bağlı olacak.

Kullanıcı sayısı düştü

Alınan kararın sebebinin ise kullanıcı sayısındaki azalma ve çeşitli hükümetlerin karşı çıkmasının etkili olduğu öğrenildi.

İşletme hesabı için mecburi onay

Güncelleme seçenekli olacak ancak öte yandan Facebook'un bulut sağlayıcılarını kullanan bir işletme hesabıyla sohbet ederken, koşulları kabul etmeden mesaj gönderme gerçekleştirilemeyecek.

Bir işletme hesabıyla sohbet etmeye çalıştığınızda, bu koşulları gözden geçirmeniz ve kabul etmeniz gerekecek. Bu, WhatsApp'ı yalnızca kişisel kullanım için kullanıyorsanız ve işletme hesaplarıyla asla sohbet etmiyorsanız, bunun muhtemelen sizi etkilemeyeceği, ancak işletme hesaplarıyla sohbet etmeyi planlıyorsanız başka seçeneğinizin olmayacağı anlamına geliyor.