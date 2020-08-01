Milyonları ilgilendiriyor! İşte farkında olmadan koronavirüs geçirdiğinizi anlamanın yolu

Uzmanlar, koronavirüs salgınında en çok merak edilenlerden biri olan "Farkında olmadan corona virüs geçirip geçirilmediği nasıl anlaşılır?" sorusunu cevapladı.

Yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla, işletmeler de kapılarını izin verildiği ölçüde açıyor.

Öte yandan hem işverenler hem de çalışanlar, COVID-19 corona virüs enfeksiyonunu kimin geçirip geçirmediğini tam olarak bilmiyor.

Uzmanlar, bazı kişilerin farkında olmadan COVID-19 corona virüs enfeksiyonu geçirmiş olabileceğini söylüyor.

Bu noktada, kontrol amaçlı test yapılıp yapılmamasının gerekliliği merak konusu oluyor.

Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof.Dr. Aynur Eren Topkaya, “Antikor testi ile kişinin corona virüs geçirip geçirmediğini söylemek mümkün. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan rakamlar, özellikle belirtili seyreden hastalar için yapılan PCR testlerine ait sayılardır. Belirtisiz geçiren kişilere PCR testi yapılmamaktadır.Hastalığı belirtisiz geçirenler, belirtili geçirenlerden daha fazladır. Hastalığı belirtisiz geçirenler, daha çok gençler, kadınlar ve kalp, diyabet, hipertansiyon gibi altta yatan kronik bir hastalığı olmayan kişilerdir" dedi.

İmmunoglobulinler proteinler

Vücudumuz enfeksiyonlara karşı yanıt olarak antikor oluşturur. Bu antikorlar immunoglobulinler adı verilen proteinlerdir.

Antikor testleri ile enfeksiyonlara yanıt olarak ortaya çıkan immunglobulinlerin IgG, IgA, IgM analiz edilir.

Antikorlar enfeksiyon geçiren kişilerin kanında bulunur. Antikor testleri ile az veya hiç belirti vermeden atlatılmış enfeksiyonlar tespit edilebilir.

Corona virüs enfeksiyonuna karşı oluşan IgA ve IgM antikorları da kan testiyle saptanabilir.

Testteki IgG antikorlarının pozitif olarak görülmesi, COVID-19 enfeksiyonuna yakalanıldığını gösterir.

Yani IgG antikoru pozitif çıkan birinin corona enfeksiyona karşı bağışıklık sisteminin yanıt verdiği söylenebilir.