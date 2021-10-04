Milyonları ilgilendiriyor! Google’dan saldırı uyarısı: Telefonunuzda acilen bunu yapın

Google’ın popüler internet tarayıcısı Chrome son dönemlerde siber saldırılarla uğraşıyor. Teknoloji devi Chrome için yeni bir güvenlik güncellemesi yayınladı ve kullanıcılara uyarı da bulundu.



Chrome'a yapılan saldırıların şiddetinin gittikçe arttığı şu günlerde Google, şimdi de iki kritik hack saldırısını daha doğruladı. Dünya genelinde 2 milyar kullanıcısı olan Chrome için Google güncelleme yapılmasını öneriyor.

Yaptığı yeni bir paylaşımda Google; bu yılın 12. Ve 13. ‘Sıfır Günü’ (Zero-Day) açıklarının (CVE-2021-37975 ve CVE-2021-37976) da bulunduğunu ve bunların Linux, macOS ve Windows kullanıcılarını etkilediğini duyurdu. Google herhangi bir düzeltme yayınlamadan önce, bu açıkların bilgisayar korsanları tarafından bilindiği anlamına geldiği için sıfır günü saldırıları oldukça kritik bir önem arz ediyor.

Saldırılardan korunkak için güncelleme şart

Saldırılara karşılık olarak Google kritik bir güncelleme yayınladı; ancak şirket kullanıcılarını dağıtımın kademeli bir şekilde gerçekleşeceği, bu yüzden de herkesin kendisini hemen anında koruyamayacağı konusunda uyardı. Korunup korunmadığınızı Ayarlar > Yardım > Google Chrome Hakkında'ya giderek kontrol edebilirsiniz. Kullandığınız Chrome sürümünün 94.0.4606.71 veya üzerinde olması durumunda endişelenmenize gerek yok, güvendesiniz. Ancak güncelleme henüz tarayıcınız için mevcut değilse, yapmanız gereken tek şey yeni sürümün gelip gelmediğini düzenli olarak kontrol etmek.