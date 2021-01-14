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Ekonomi Milyonları ilgilendiriyor, Bakan Selçuk açıkladı! Kömür yardımı da sürecek
Ekonomi

Milyonları ilgilendiriyor, Bakan Selçuk açıkladı! Kömür yardımı da sürecek

Nakdi destek ödemelerinde yeni haberler geldi. 2.3 milyon vatandaşın, aileleriyle birlikte ortalama 7 milyon kişinin yararlandığı ücretsiz izne çıkarılanlara ödenen nakdi ücret desteğine yüzde 21.56 zam yapıldı. Böylece nakdi destek ücretleri bu oranda artarak bin 422 TL’ye çıkmış oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 09:25:00 - 2021-01-14 09:27:48
Milyonları ilgilendiriyor, Bakan Selçuk açıkladı! Kömür yardımı da sürecek

Hükümet işçi ve işvereni koruma adımlarını sürdürüyor. Toplam 2.3 milyon vatandaşın yararlandığı, ücretsiz izne çıkarılanlara ödenen nakdi ücret desteği yüzde 21.56 artarak bin 422 TL'ye çıktı. Cumhurbaşkanı kararıyla istihdama dönüş ve artı istihdam teşviklerinin tutarı da bin 610 lira oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, artışın bu ay itibarıyla geçerli olduğunu belirterek, istihdama dönüş teşviki ve 1 Ocak 2019- 17 Nisan 2020 tarihleri arasındaki dönemde en az sigortalı çalıştırılan aydaki çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilecek sigortalıların fiilen çalıştırılmaları halinde sağlanan artı istihdam teşvikine de aynı şekilde artış sağlanacağını belirtti.

Ocakta engelliler, devlet korumasından yararlanmış gençler, şehit yakını ve gazilerin ataması da yapılacak. Atama yapılacak 2.140 kadro için engellilerin tercih işlemleri dün başladı.

Ayrıca birçok vatandaşa kış aylarında yapılacak olan diğer bir kalem destek de sürecek. İşte alınan kararlar ve 2021 yılında da zamlanarak devam edecek olan devlet destekleri.

Tercih ve başvuruda son gün 19 Ocak

Bakanlık koordinasyonunda ÖSYM tarafından, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak. Adaylar tercih işlemlerini; 13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov. tr adresinden 19 Ocak saat 23.59'a kadar yapabilecek.

Kömür yardımı bu yıl da sürüyor

Diğer yandan, il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenecek muhtaç ailelere kömür yardımı bu yıl da devam edecek. Aile başı kömür miktarı ve yardımdan faydalanacak muhtaç aile sayıları, bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değerleri dikkate alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek.

Aileleriyle birlikte 7 milyona yakın insan

Hükümetin destek süresini uzattığı ve ücretine zam yaptığı nakti desteklere ilişkin bilgiler şu şekilde; Toplam 2.3 milyon vatandaşın faydalandığı aileleriyle birlikte 7 milyona yakın vatandaşı ilgilendiren ücretsiz izne çıkarılanlara ödenen nakdi destek ücreti yüzde 21.56 artarak bin 422 TL'ye çıkarıldı.

Erdoğan'ın kararıyla istihdama dönüş ve artı istihdam teşviklerinin tutarı da bin 610 lira oldu.

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Yorumlar

UMURSAYANLAR

PEKİ,BİZ EMEKLİLER NEDEN CEZALANDIRILIYORUZ? BİZDE KİMSEYE ÖDENEN PARADA GÖZÜMÜZ YOK AMA EMEKLİLER HARİÇ BÜTÜN HERKKESE YÜZDE 21 ZAM YAPILDI BİRDE EMEKLİLERE YAPILAN SÖZDE ENFLASYON KARŞILIĞI ZAMA BAKIN. HELE 2000 SENESİNDEN SONRA EMEKLİ OLANLAR ÇOK DAHA FAZLA MAĞDUR OLANLARDIR.
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Okur

Sayın bakanım birazda SSK emeklilerini düşünseniz asgari ücrete 500tl emeklisine 183tl taraftar kaybediyorsunuz 2023te yanımıza gelmeyin oy istemeyin asgari ücretin bürütünü alıp sonraları ise düşe düşe netininde çok daha altına düştük
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