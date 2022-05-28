Milyonları ilgilendiren yeni sosyal medya hırsızlığı

Ceza hukuku uzmanı avukat Taha Burak Özkan, son dönemde adınıza şikayet gördüm, hesabınızdaki bir gönderide telif hakkı ihlali tespit edildi, maaşı 30000Tl ‘ye kadar size iş teklif ediyorum gibi ilgi çekici mesajlar ile özellikle facebook ve instagram üzerinden kullanıcılara gelen mesajların arttığını ve bu mesajların içeriğinde bulunan linklere tıklama sonucunda hesap şifresi ile banka bilgilerinin sosyal medya hırsızları tarafından ele geçirildiğini ifade etti.

Çoğunlukla avukat isimleri ve fotoğraflarını kullanarak mesajın bir avukat tarafından gönderildiği imasıyla kullanıcılarda güven uyandırmaya çalışıyorlar.

Sosyal medya hırsızlarının mesaj gönderirken açtıkları sahte hesapların, ilgili platformun logosunu taklit ederek veya internetten buldukları avukat isimleri ve fotoğraflarını kullanarak oluşturmayı tercih etmesi ise kullanıcıların güvenini kazanarak ‘böyle bir mesaj geldiyse doğrudur’ imasını amaçladığını belirten avukat Özkan, sosyal medya platformlarının bu tür mesajlar göndermeyeceğini ve avukatların da bu tür mesajlar ile vatandaşlara ulaşmayacaklarını beyan ederek sosyal medya hırsızlarına hesap ve kart bilgilerinizi çaldırmamak için bu hususlara dikkat edin diyerek uyarıda bulundu.