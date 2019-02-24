Milyonları ilgilendiren karar verildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Kentsel dönüşüm şehirler için çok büyük önem arz ediyor. 5 yıllık süreçte 1,5 milyon konutu dönüştüreceğiz. Yapacağımız projeler, yatay mimari esaslı olacak" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Beyşehir ilçesine kazandırılan şehir konağının açılışını yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Kentsel dönüşüm şehirler için çok büyük önem arz ediyor. 5 yıllık süreçte 1,5 milyon konutu dönüştüreceğiz. Yapacağımız projeler, Beyşehir Şehir Konağımız gibi yatay mimari esaslı bizim kültürümüzü, özümüzü, ecdadın bize bıraktığı değerleri yansıtacak şekilde olacak” dedi.

“Şehir konağının mimarisi kültürümüzü yansıtıyor”

Kentsel dönüşümün şehirler için çok büyük önem arz ettiğini kaydeden Bakan Kurum, “Kentsel dönüşümü hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. 5 yıllık süreçte 1,5 milyon konutu dönüştüreceğiz. Bunun yaklaşık yüzde 10-15’ini 5 yıllık süreçte Bakanlığımız, Toplu Konut Başkanlığımız gerçekleştirecek. Yapacağımız projeler, Beyşehir Şehir Konağımız gibi yatay mimari esaslı bizim kültürümüzü, özümüzü, ecdadın bize bıraktığı değerleri yansıtacak şekilde olacak” ifadelerini kullandı.