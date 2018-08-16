Milyonları görmezden gelip 10 kişiyi haber yaptılar

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump, casusluk suçlamasıyla İzmir'de ev hapsinde bulunan papaz Brunson'u bahane ederek Türkiye'ye ekonomik saldırı başlatmıştı. Hükümetin, ilgili kurumların ve vatandaşların birlikte hareket etmesiyle yükselen dolar düşüşe geçti ve ABD'nin ekonomik darbe girişimi sekteye uğradı.



TOPU TOPU 10 KİŞİYİ HABER YAPTILAR



Diyarbakır'da Emek Demokrasi Platformu adı altında toplanan 5-10 kişi ellerine 'Krizin faturasını krize yol açanlar ödemelidir' paçavrası alarak eylem yaptı. Günlerdir ekonomik darbe girişimine karşı tüm Türkiye'nin tek yürek olarak yaptıklarını görmezden gelen amerikaninsesi.com bu 10 kişilik grubu haber olarak okuyucularına sundu. Sitenin bu durumu haberleştirmesi tüm okuyucularının sert tepkisine neden oldu.





İşte vatandaşların tepkilerinden bir kısmı;







