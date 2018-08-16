Milyonları görmezden gelip 10 kişiyi haber yaptılar
ABD'nin Türkiye'ye karşı başlattığı ekonomik saldırıya tüm Türkiye birlikte cevap verirken görmezden gelen amerikaninsesi.com adlı haber sitesi, yaşanan krizden dolayı hükümeti suçlayıp toplanan 10 kişiyi haberleştirdi. Sitenin Diyarbakır'da ellerine bir paçavra alarak toplanan 5-10 kişiyi haber olarak okuyucularına sunması vatandaşların büyük tepkisini çekti.16 Ağustos 2018 Perşembe 11:14
Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump, casusluk suçlamasıyla İzmir'de ev hapsinde bulunan papaz Brunson'u bahane ederek Türkiye'ye ekonomik saldırı başlatmıştı. Hükümetin, ilgili kurumların ve vatandaşların birlikte hareket etmesiyle yükselen dolar düşüşe geçti ve ABD'nin ekonomik darbe girişimi sekteye uğradı.
TOPU TOPU 10 KİŞİYİ HABER YAPTILAR
Diyarbakır'da Emek Demokrasi Platformu adı altında toplanan 5-10 kişi ellerine 'Krizin faturasını krize yol açanlar ödemelidir' paçavrası alarak eylem yaptı. Günlerdir ekonomik darbe girişimine karşı tüm Türkiye'nin tek yürek olarak yaptıklarını görmezden gelen amerikaninsesi.com bu 10 kişilik grubu haber olarak okuyucularına sundu. Sitenin bu durumu haberleştirmesi tüm okuyucularının sert tepkisine neden oldu.
İşte vatandaşların tepkilerinden bir kısmı;
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