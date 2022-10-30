Milyonları cukkalayan Acun herkesi şok etti! Ohh, suyundan da koy
Türk toplumunun ahlakını bozan yayınları piyasaya sürüp milyonları cukkalayan Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa için düzenlediği doğum günü partisine, kıyafet fiyatı damga vurdu.
Türk toplumunun ahlakını bozan yayınları piyasaya sürüp milyonları cukkalayan Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa için düzenlediği doğum günü partisine, kıyafet fiyatı damga vurdu.
4 kız babası olan Ilıcalı, dün 9 yaşında giren kızı Melisa'nın doğum günü için parti düzenledi.
Kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı
Doğum gününe damga vuran bir detay ise Melisa'nın doğum günü kıyafeti oldu. Melisa'nın, dünyaca ünlü bir markadan beğendiği elbisenin değeri toplam 11 bin 150 TL.