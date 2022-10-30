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Gündem Milyonları cukkalayan Acun herkesi şok etti! Ohh, suyundan da koy
Gündem

Milyonları cukkalayan Acun herkesi şok etti! Ohh, suyundan da koy

Türk toplumunun ahlakını bozan yayınları piyasaya sürüp milyonları cukkalayan Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa için düzenlediği doğum günü partisine, kıyafet fiyatı damga vurdu.

Yeniakit Publisher
2022-10-30 11:07:00 -
Milyonları cukkalayan Acun herkesi şok etti! Ohh, suyundan da koy

Türk toplumunun ahlakını bozan yayınları piyasaya sürüp milyonları cukkalayan Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa için düzenlediği doğum günü partisine, kıyafet fiyatı damga vurdu.

4 kız babası olan Ilıcalı, dün 9 yaşında giren kızı Melisa'nın doğum günü için parti düzenledi.

Kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı

Doğum gününe damga vuran bir detay ise Melisa'nın doğum günü kıyafeti oldu. Melisa'nın, dünyaca ünlü bir markadan beğendiği elbisenin değeri toplam 11 bin 150 TL.

 

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