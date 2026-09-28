Milyonlarca yavru inci kefali göç maratonunu tamamlayıp Van Gölü'ne ulaştı

Van Gölü'nün endemik türü inci kefalinin yumurtadan çıkan milyonlarca yavrusu, nehir yataklarında beslenip akıntıyı arkasına alarak göç maratonunu tamamladı ve sürüler halinde Van Gölü'nün serin sularına ulaşmaya başladı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Akkuş, 2026 üreme döneminde akarsu debilerinin yüksekliği ve Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen etkili koruma çalışmalarının başarılı bir üreme dönemi sağladığını söyledi.

Tuzlu ve sodalı Van Gölü'nde yaşayan inci kefalleri, her yıl nisan ve temmuz ayları arasında göle dökülen akarsulara doğru meşakkatli bir üreme göçü yapıyor. Yumurtalarını tatlı sulara bıraktıktan sonra göle dönen balıkların yeni nesli, büyüme yolculuğunun ilk safhasını tamamladı.

Kaçak avcılık ve kuraklık stoğun devamlılığını tehdit ediyor

Akkuş, 3 bin 712 kilometrekarelik yüzey alanıyla Van Gölü'nün ülkenin en büyük gölü olduğunu ve iç sularındaki en büyük balık stokunu içerdiğini ifade etti.

Türün üreme göçünde ciddi baskı altında kaldığını anlatan Akkuş, şöyle konuştu: "Üreme göçünde kaçak avcılık ve son yıllarda görülen kuraklığın etkisi çok ciddi bir sorun teşkil etti. Bu stoğun devamlılığını tehdit eden ana başlıca unsurlardan birisi. Fakat 2026 yılı üreme döneminde akarsuların debileri hiç olmadığı kadar yüksekti. Akarsuların debilerine ek olarak Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen etkili koruma çalışmaları başarılı bir üreme dönemi geçmesini sağladı."

Amik köyü limanı ağzına kadar yavru dolu

Başarılı üreme döneminin en büyük göstergelerinden birinin bu aylarda limanlarda kendini gösterdiğini belirten Akkuş, uzun yıllar sonra Van Gölü kenarındaki bütün limanların inci kefali yavrularıyla dolup taştığını aktardı: "Arkamızda hemen bulunan Amik köyü limanında şu anda adeta ağzına kadar yavru dolu. Van Gölü'nün kıyısına gittiğiniz zaman özellikle akşam vakitlerinde 300-500 metrelik uzun yavruların oluşturduğu sürülere şahitlik ediyoruz."

Kıyıdaki tabloyu koruma çabasıyla ilişkilendiren Akkuş, "Buradaki her bir balık aslında jandarmanın emeği. Buradaki her bir balık önümüzdeki yıllardaki balıkçıların sofrasındaki ekmek demek. Buradaki çocuklar için iş demek, aş demek" dedi.

Akkuş, koruma çalışmalarının önümüzdeki yıllarda da etkin biçimde yürütülmesini ve yıllar sonra karşılaşılan bu manzaranın her yıl Van Gölü kenarındaki limanlarda görülmesini umduğunu dile getirdi.