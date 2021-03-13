  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Putin'den Karabağ hamlesi

Bakan Koca'dan 'evde sağlık hizmeti' paylaşımı

DEVA Partisi kongresinde gazeteciler ve görevliler arasında gerginlik

Fatih Erbakan'dan 'Mısır' açıklaması: D-8 üyesi bir ülke olduğu göz önünde bulundurulmalı

Türkiye'ye işgalci diyen Avrupa Parlamentosu'na sert tepki: Sınırlarınızı biz koruyoruz!

Sözde akademisyenlerden sırt dönme eylemi: Çoğu öğrenci bile çıkmayan provokatörler için çağrı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nden Demirtaş ve Kavala küstahlığı!

Feminist milletvekili suçun tamamını yükledi: Erkeklere akşam sokağa çıkma yasağı getirilsin

İslam ile alay edip Erbaş'a iftira atan Çapa: Utanmadan yine kafayı çıkarttı!

Meral Akşener'den bir skandal daha! HDP'lilere böyle akıl verdi
Yerel Milyonlarca vatandaşın kişisel bilgilerini çalan çete çökertildi
Yerel

Milyonlarca vatandaşın kişisel bilgilerini çalan çete çökertildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bilgisayar korsanlarına düzenlenen operasyonda, milyonlarca kişinin kişisel verileri çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 13:24:00 -
Milyonlarca vatandaşın kişisel bilgilerini çalan çete çökertildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan şüphelinin kullandığı bilgisayar sisteminde çok sayıda vatandaşa ait kişisel veriler bulundu.

Alınan bilgiye göre, bir ihbar üzerine harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik çalışmalar neticesinde B.A ve E.Ö'nün nitelikli dolandırıcılık yaptığını tespit etti.

Zanlıların suç kayıtları ile ilgili yapılan araştırmada B.A'nın 39,  E.Ö'nün 24 ayrı suç kaydının olduğu tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda iki şüpheli evlerinde gözaltına alındı.

Evlerine sistem kurmuşlar

Ekiplerin çalışmaları ve operasyonda ele geçirilen deliller, yakalanan zanlıların işlediği birçok suçu da açığa çıkardı.

Sosyal medya hesaplarından ulaştıkları kişileri internet sitelerindeki bahislere ilişkin ellerinde sağlam tüyo bulunduğunu söyleyerek kandıran şüphelilerin önce kapora aldıkları, sonra kazandıklarını belirterek bu kişilerden "vergi" ve "avukat ücreti" adı altında para istedikleri tespit edildi.

İnternet sitelerine pazarlıyorlarmış

Bu yöntemle "kupon" dolandırıcılığı yapan zanlılardan B.A'nın bilgisayarında milyonlarca vatandaşa ait kişisel veriler de ele geçirildi.

Şüphelinin bu bilgileri bir taraftan suç işlemek amacıyla kullandığı, diğer taraftan sadece bilgisayar korsanları tarafından kullanılan ve yöneticisi olduğu internet sitelerinde sattığı belirlendi.

Kimlik ve kredi kartı basmış

Operasyonda şüpheliler ile çok sayıda dijital materyal dışında kimlik kartı, banka kartı ve özel güvenlikli yerler için kullanılan giriş kartlarının basımında kullanılan makine ve POS ile sahte para kontrolü yapan cihazlar ele geçirildi.

Kimlik ve banka kartlarının basımı amacıyla kullanılan cihazda yer alan "termal ribbon" (negatif kartuş) üzerindeki basım kalıntıları üzerinden özel teknikler kullanarak inceleme yapan Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, birçok özel kuruluşa ait kurum kartı, kimlik kartı ve banka kartlarının sahte olarak üretildiğini tespit etti.

Şüphelilerin söz konusu makineleri kullanarak çok sayıda sahte sürücü belgesi bastığı da belirlendi. Soruşturmayı bu yönde derinleştiren ekipler, sahte sürücü belgelerini satın alarak kullanan kişilerin yakalanması için de çalışmalara başladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi", "bilişim sistemlerinin aracı olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "bilişim sistemlerine girme, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması" ve "sahte belge üretme" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden B.A. çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi, E.Ö. savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İBB Meclisi'nde tepki: Ne zaman olacak anlayamadık
Gündem

İBB Meclisi'nde tepki: Ne zaman olacak anlayamadık

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AK Parti grubu adına Bilim Teknoloji Haftası ve Tıp Bayramı..
AÖL seçmeli derslerden sınava girecekler hangi kitaplardan sorumlu?
Eğitim

AÖL seçmeli derslerden sınava girecekler hangi kitaplardan sorumlu?

AÖL 1. dönem sınavları 25 Şubat - 1 Mart 2021 tarihleri arasında yapılmıştı. AÖL 1.dönem sınav sonuçları da açıklandı. AÖL öğrencileri şimd..
WSJ raporu dünyaya servis etti! İran gemilerini hedef aldılar
Dünya

WSJ raporu dünyaya servis etti! İran gemilerini hedef aldılar

Wall Street Journal, İsrail'in 2019 yılından bu yana 10'dan fazla İran gemisini hedef aldığını yazdı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay