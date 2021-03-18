Milyonlarca vatandaşa müjde! Yürürlüğe girdi, indirim geliyor

EPDK'nin akaryakıt fiyatlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre kurum, benzin ve motorinde 81 ilde iki ay süreyle uygulanacak fiyat farkı tablosunu yayımladı.

EPDK tarafından dün yapılan açıklamada, tüketicileri korumak, sektörün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını devam ettirebilmek ve ortaya çıkan "kar oyunlarının" tekrarlanmaması amacıyla tavan fiyat uygulanması kararı alındığı duyurulmuştu.

Konuya ilişkin açıklama yapan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz şunları açıklamaları yapmıştı:

“Kurulumuz olağanüstü toplanarak hem tüketicilerimizi hem de sektörümüzün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını korumak için tavan fiyat uygulaması kararı aldı. Kararımızın ardından tavan fiyattan daha aşağı rakamlarda akaryakıt satışı, daha fazla fiyat rekabeti bekliyoruz. Fiyatlarda 17 ila 20 kuruşluk indirimler olacak. Ancak kimse tavan fiyattan bir kuruş pahalı satamayacak”

"Tüketicinin üzerine zam olarak yüklenmesine izin vermeyiz"

Enerji piyasalarında serbestliğe büyük önem verdiklerini ancak tüketicilerin mağdur edilmesine, sektörün zehirlenmesine müsaade etmeyeceklerini bir kez daha hatırlatan Başkan Yılmaz; “Toptan ve otomasyon satışlarındaki indirimlerin pazarlık gücü olmayan istasyon müşterilerinin üzerine zam olarak yüklenmesini izin vermeyiz. Tüketici grupları arasında çapraz sübvansiyona, serbest piyasanın yapısını bozacak manipülasyonlara da asla kayıtsız kalamayız. Hep söyledik; piyasalarımızın sağlıklı işleyişi için kanunla verilmiş yetkilerimizi kullanmaktan çekinmedik, çekinmeyiz. Umuyorum bu kararımız bütün sektör oyuncuları tarafından iyi anlaşılır, gereken mesaj alınır, fiyatlar konusunda gereken hassasiyet gösterilir” dedi.

Tavan fiyat uygulaması 2 ay sürecek

Bu geceden itibaren yürürlüğe girecek tavan fiyat uygulaması kapsamında il bazında fiyatlar; EPDK’nın resmi internet sitesinden yayınlanacak. Tavan fiyat uygulaması 2 ay geçerli olacak.