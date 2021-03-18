  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Milyonlarca vatandaşa müjde! Yürürlüğe girdi, indirim geliyor
Ekonomi

Milyonlarca vatandaşa müjde! Yürürlüğe girdi, indirim geliyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 81 ilde iki ay süreyle uygulanacak olan akaryakıt fiyatlarının tespitine ilişkin kararı Resmi Gazete yayımlandı. Karar sonrası akaryakıt fiyatlarında 17 ila 20 kuruşluk indirimler olması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 10:31:00 -
Milyonlarca vatandaşa müjde! Yürürlüğe girdi, indirim geliyor

EPDK'nin akaryakıt fiyatlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre kurum, benzin ve motorinde 81 ilde iki ay süreyle uygulanacak fiyat farkı tablosunu yayımladı.

EPDK tarafından dün yapılan açıklamada, tüketicileri korumak, sektörün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını devam ettirebilmek ve ortaya çıkan "kar oyunlarının" tekrarlanmaması amacıyla tavan fiyat uygulanması kararı alındığı duyurulmuştu.

Konuya ilişkin açıklama yapan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz şunları açıklamaları yapmıştı:

“Kurulumuz olağanüstü toplanarak hem tüketicilerimizi hem de sektörümüzün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını korumak için tavan fiyat uygulaması kararı aldı. Kararımızın ardından tavan fiyattan daha aşağı rakamlarda akaryakıt satışı, daha fazla fiyat rekabeti bekliyoruz. Fiyatlarda 17 ila 20 kuruşluk indirimler olacak. Ancak kimse tavan fiyattan bir kuruş pahalı satamayacak”

"Tüketicinin üzerine zam olarak yüklenmesine izin vermeyiz"

Enerji piyasalarında serbestliğe büyük önem verdiklerini ancak tüketicilerin mağdur edilmesine, sektörün zehirlenmesine müsaade etmeyeceklerini bir kez daha hatırlatan Başkan Yılmaz; “Toptan ve otomasyon satışlarındaki indirimlerin pazarlık gücü olmayan istasyon müşterilerinin üzerine zam olarak yüklenmesini izin vermeyiz. Tüketici grupları arasında çapraz sübvansiyona, serbest piyasanın yapısını bozacak manipülasyonlara da asla kayıtsız kalamayız. Hep söyledik; piyasalarımızın sağlıklı işleyişi için kanunla verilmiş yetkilerimizi kullanmaktan çekinmedik, çekinmeyiz. Umuyorum bu kararımız bütün sektör oyuncuları tarafından iyi anlaşılır, gereken mesaj alınır, fiyatlar konusunda gereken hassasiyet gösterilir” dedi.

Tavan fiyat uygulaması 2 ay sürecek

Bu geceden itibaren yürürlüğe girecek tavan fiyat uygulaması kapsamında il bazında fiyatlar; EPDK’nın resmi internet sitesinden yayınlanacak. Tavan fiyat uygulaması 2 ay geçerli olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mucoz

Dalgamı geçiyorsunuz. İndirimmiş kuruşcuk indirimmi olur. Gidin işinize vatandaşla dalga geçmeyin.
  • Yanıtla

merdo

belki de eşitlemek için 17 20 kuruş zam yapacaklardır
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Hafter'den sürpriz 'Türkiye' kararı!
Dünya

Hafter'den sürpriz 'Türkiye' kararı!

Libya'da darbeci Hafter'e bağlı sözde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, elinde tuttuğu limanlara gönderdiği yazıda, Türk bayrağı taşıyan ticari ..
TBMM'yi terk etmeyen Gergerlioğlu'na şok! Alpay Özalan HDP sıralarına tek başına daldı
Yeni Akit Gazetesi

TBMM'yi terk etmeyen Gergerlioğlu'na şok! Alpay Özalan HDP sıralarına tek başına daldı

Yargı kararının TBMM'de okunmasıyla birlikte terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'de Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği resmen düştü...
PKK yandaşları İTT Başkanı'nın evine saldırdı
Dünya

PKK yandaşları İTT Başkanı'nın evine saldırdı

Terör örgütü PKK yandaşları İsviçre Türk Toplumunun (İTT) Başkanı Şeref Yıldız'ın evine saldırıda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay