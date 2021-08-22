Milyonlarca memurun gözü bu kararda! Yarın açıklanacak

Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan geldi. Memur ve memur emeklilerinin merakla beklediği toplu sözleşme sonuçları yarın saat 14:30'da açıklanacak.

2 Ağustos'ta başlayan görüşmelerde yasal süre bu gece 00:00'da sona eriyor. Süreçte 2022 ve 2023'e ilişkin zam miktarları görüşülürken, sendikalar 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 zam talebinde bulundu.

Hükümet ise 2022'nin ilk altı ayı için yüzde 5, ikinci altı ay için yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ile enflasyon farkı teklifi ile masaya geldi.