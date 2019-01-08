Milyonlarca memura ek zam müjdesi!

Kamu çalışanlarının gözü 3600 ek göstergeye ilişkin düzenlemeye çevrildi. Ek gösterge düzenlemesini bekleyen binlerce öğretmen emekli dilekçesini beklemeye aldı. Meclis'e sunulacak teklifte statünün mü eğitim durumunun mu dikkate alınacağı konusunda formül aranıyor. Statüye göre belirlenirse eğitim durumu dikkate alınmadan tüm polis, hemşire ve din görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanacak. Eğitime bakılırsa ek göstergeden sadece 4 yıllık üniversite, yüksek lisans mezunları faydalanabilecek. Hükümet lise mezunlarının kapsam dışı kalmaması için formül bulmaya çalışıyor.

Kapsamlı çalışma

AK Parti grubu yaklaşık 1.5 milyon öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisini doğrudan ilgilendiren ek göstergeye ilişkin kapsamlı bir çalışma yapıyor. Memur-Sen de geçen hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'u ziyaret ederek ek göstergeyle ilgili düzenlemenin bir an önce yasalaşması talebini dile getirdi.

Gelirler artacak

Düzenlemeyle hem görev ücreti hem de emekli maaşını önemli oranda belirleyen ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Bundan emekli ikramiyeleri de etkilenecek. Zor koşullarda çalışanlara daha yüksek ücretler verilebilecek. Emekliler ve idarecilerin de düzenlemeden yararlanması bekleniyor. Sendikalar, yardımcı hizmetler sınıfına ek gösterge verilmesini, müdür kadrosundakilerin ek göstergelerinin düzeltilmesini istiyor. Düzenleme, 3 milyon çalışana fırsat yaratacak.

Müjde torbası yasalaşıyor

Meclis, bu hafta önemli düzenlemeleri içeren teklif için mesai yapacak. TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek 71 maddelik kanun teklifine göre; malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ile her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil bin liradan az olamayacak. İşsizlik Sigortası Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanacak. 'Son 120 günlük prim ödeyerek sürekli çalışma' şartı, 'hizmet akdine tabi' olarak değiştirilecek. Konut hesabına devlet katkısı üst limiti 25 bin liraya çıkacak. Kira zamları kura bağlı yükselen Üretici Fiyat Endeksi yerine Tüketici Fiyat Endeksi'ne göre belirlenecek.

(Sabah)