Ekonomi Milyonlarca LPG tüpü için yeni takvim belli oldu
Milyonlarca LPG tüpü için yeni takvim belli oldu

Milyonlarca LPG tüpü için yeni takvim belli oldu

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) tüplerinin dijital takibine ilişkin yürütülen projede önemli bir tarih güncellemesi yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan yeni tebliğle, daha önce 31 Aralık 2025 olarak belirlenen takip sistemi kurma zorunluluğu, iki yıl süreyle uzatılarak 31 Aralık 2027 tarihine çekildi.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) tüplerinin piyasada takip edilmesine yönelik düzenlemede değişikliğe gidildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ilgili tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, dağıtıcıların LPG tüplerinde takip sistemini 31 Aralık 2027 tarihine kadar kurması gerekecek.

Tebliğ, 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

 

