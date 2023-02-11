Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Flaş yeni karar, bakın ne: Türkiye Bankalar Birliği resmi kararı verdi!

6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye’de gerçekleşen iki büyük felaket depremin ardından Türkiye hala arama kurtarma çalışmalarına sürdürürken yaralarını sarmaya da devam ediyor. Birçok kamu kurum ve kuruluşlarından bazı açıklamalar geliyor. Son olarak Türkiye Bankalar Birliği tarafından milyonlarca insanı ilgilendiren haber geldi. İşte o haber ve detayları...

Milyonlarca borçlu rahat nefes alıyor! Türkiye Bankalar Birliği resmi karar verdi! Tüm borçlar erteleniyor, başvuru şartı var. Kredi kartı ve kredi borcu olan kişiler rahat edecekler. Milyonlarca kişinin borcu erteleniyor müjdesi Türkiye Bankalar Birliği’nden geldi. İşte borç erteleme resmi kararının detayları...

Maraş’ta meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği felaket depremin etkileri hala devam ediyor. Binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği ve binlerce yaralının olduğu afette mucize şekilde kurtulan milyonlarca insan var. Bu yas döneminde birçok kurum arka arkaya açıklamalar yaparken Türkiye Bankalar Birliği’nden açıklama geldi. Yeni alınan karar ile kredi ve kredi kartı borcu olanlar rahat edecekler. Resmi olarak borç erteleme kararı duyuruldu.

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Son dakika haberine göre Türkiye Bankalar Birliği resmi olarak milyonlarca kişiyi ilgilendiren kararı açıkladı. Resmi kararda depremin yıkım yarattığı ve ekonomik olarak zarar gördüğü bölgede borçların ertelendiği bilgisi verildi. 6 ay boyunca borçlar müşterilerin talebi doğrultusunda ertelenecek.

KREDİ VE KREDİ KARTI BORCU ERTELEME

TBB’nin duyurduğu kredi ve kredi kartı borcu erteleme özellikle gerçekleşen depremden sağ kurtulan vatandaşlar için alınan bir karar oldu. Vefat eden vatandaşlara, yakınlarına, yaralananlara üzüntülerini ileten Türkiye Bankalar Birliği şu açıklamayı yaptı:

“Birliğimiz Yönetim Kurulu 6.02.2023 tarihinde yapılan toplantıda Deprem felaketi sebebi ile, depremin etkilerinin hafifletilmesine katkı amacıyla bankacılık hizmetlerinin kesintisiz biçimde sürdürülmesi ve ihtiyaç duyulacak desteği sağlaması konuşulmuştur. Toplantıda Bancılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile eşgüdümlü olarak alınan önlemler ve yapılan çalışmalar değerlendirilmiş, tavsiye niteliğinde prensip kararı verilmiştir.”

KREDİ VE KREDİ KARTI BORCU 6 AY ERTELEME

Yapılan açıklamada TBB borçların 6 ay ertelendiğini şöyle açıkladı:

tumhaberler'e göre: “Depremin bölge ekonomisinde olumsuz etkiye maruz bıraktığı, ödeme güçlükleri olacak banka müşterilerinin talepleri doğrultusunda bankalara olan kredi ve kredi kartı borcu ödemelerinin vadesi gelen ve 6 ay içinde gelecek olacak borçlarının bugünden itibaren 6 ay ötelenmesine, ek olarak borçların ödenmesinde veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında müşteri özelinde değerlendirmek üzere gereken ek kolaylıkların sağlanması noktasında üyelerimize tavsiyede bulunulmasına, mücbir halin yaşandığı ev ve iş yeri ya da şube hesapları olan müşterilerin kredi ödeme, kredi risk, senet, çek işlemlerinde bildirimlerin Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi kapsamında gerçekleştirilmesi hususunda gereken hassasiyetin gösterilmesi için Risk Merkezi üyelerinin bildirilmesine, felaketten etkilendiklerini, düzenlemelere uygun olduğu belgelenen banka müşterilerinin taleplerini bankalara iletmeleri noktasında kamuoyuna bilgi verilmesine karar verilmiştir.”