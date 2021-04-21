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Kültür - Sanat Milyonlarca kişiyi etkiledi! İkbal, vefatının 83. yılında anılıyor
Kültür - Sanat

Milyonlarca kişiyi etkiledi! İkbal, vefatının 83. yılında anılıyor

Pakistan’ın milli şairi Muhammed İkbal, vefatının 83. yılında anılıyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 15:36:00 -
Milyonlarca kişiyi etkiledi! İkbal, vefatının 83. yılında anılıyor

Pakistan’ın bağımsızlığına giden yolda Müslümanları harekete geçirmeye çalışarak konferanslar veren, yazılar ve şiirler yayımlayan İkbal, bu yönüyle Mehmet Akif Ersoy’a benzetiliyor. Bugün Türkiye dahil dünyanın birçok ülkesinde okul ve üniversitelere, çeşitli enstitülere ve mabetlere ismi verilen Muhammed İkbal, gerek İslam düşüncesine yönelik çalışmaları gerekse şiirleriyle milyonlarca kişiyi etkiledi.

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