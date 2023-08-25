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Gündem Milyonlarca kişi izleyip Suriyelilere küfretti, PKK/HDP'li Demirtaş'ın kuzeni çıktı!
Gündem

Milyonlarca kişi izleyip Suriyelilere küfretti, PKK/HDP'li Demirtaş'ın kuzeni çıktı!

Yeniakit Publisher
2023-08-25 10:43:00 - 2023-08-25 10:49:38

Ozan Arif Demirtaş adlı tiyatrocu Suriyeli rolü yaparak algı operasyonuna girişti. Çektiği videoda Suriyeli gibi konuşan şeref yoksunu şahıs milyonlarca Suriyeliyi töhmet altında bırakıp videoyu izleyen milyonlarca insana da nefret suçu işletti, algıları ile oynadı. Bahsi geçen şahsın PKK destekçisi Selahattin Demirtaş'ın kuzeni olduğu iddia edildi.

Ozan Arif Demirtaş adlı tiyatrocu Suriyeli rolü yaparak algı operasyonuna girişti. Çektiği videoda Suriyeli gibi konuşan şeref yoksunu şahıs milyonlarca Suriyeliyi töhmet altında bırakıp videoyu izleyen milyonlarca insana da nefret suçu işletti, algıları ile oynadı. Bahsi geçen şahsın PKK destekçisi Selahattin Demirtaş'ın kuzeni olduğu iddia edildi.

Mülteciler üzerinden yeni bir provokasyona girişildi. Tiyatrocu olduğu öğrenilen Ozan Arif Demirtaş isimli şahıs, Suriyeli taklidiyle çirkin bir provokasyona kalkıştı.

Demirtaş, yayımladığı bir videoda “Türk vatandaş gelmiş benim Suriye lokanta iş istiyor. Ben dedim yabancı çalıştırmıyorum, kusura kalma” ifadeleriyle halkı kışkırtmaya çalıştı.

MUHALİF MEDYA PROVOKASYONU KÖRÜKLEDİ

Diğer taraftan muhalif medya, provokasyona çanak tuttu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da videoyu paylaşarak provokasyona geldi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Mültecileri hedef alan video, sosyal medyada tepki çekti. Çok sayıda vatandaş, videonun halkı kışkırtmaya ve kaos çıkarmaya yönelik olduğunu dile getirdi.

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Yorumlar

Rabia Zafer

 HAİN ALÇAKLARIN ALGI OPERASYONLARI BİTMEDİ GİTTİ AHMAKLAR SŪRŪSŪ NE YAPARLARSA YAPSINLAR ASLA BAŞARAMAYACAKLAR KAYBEDECEKLER NOKTA!

Fahrioğlu

Bu ve bunun gıbı ne hikmetse içeri tıkılma,z
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