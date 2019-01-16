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Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu! Bin lira oldu

Yaşlılık aylığını 1000 liraya çıkaran ve 65 yaş aylığına ilişkin düzenleme getiren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi. Böylece halihazırda 543 lira aylık alan 650 bin kişinin eline geçecek para miktarı yüzde 84 oranında attı.

16 Ocak 2019 Çarşamba 07:24
Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu! Bin lira oldu

Yaşlılık aylığında milyonlarca kişinin beklediği düzenleme Meclis'ten geçti. 65 yaş aylığının alt sınırı 1.000 liraya çıkaran düzenlemeyi de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edildi.

İşte kabul edilen maddeler

-Er ve erbaşların genel sağlık sigortalısı sayılmayan eş ve çocukları  ile anne ve babaları, bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında sayılacak.

-Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan  sigortalılara ilişkin matrah, oran ve esaslar üzerinden, bankalar, sigorta  şirketleri, ticaret ve sanayi odaları ve borsaların sandık statülerine tabi  personel için verilen teşvik uygulaması kaldırılacak.

-Malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ile her ay  itibarıyla yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil bin  liradan az olamayacak.

-Ölüm sigortasından yapılan ödemeler toplamı ise bu tutarın hak  sahiplerinin hisseleri oranı esas alınarak tespit olunacak tutarından az  olamayacak. Bu düzenleme kapsamında hesaplanan aylıklar, belirlenen tutardan  düşükse aradaki fark Hazineden tahsil edilecek. Uluslararası sosyal güvenlik  sözleşmeleri gereğince bağlanan kısmi aylıklar için bu hüküm uygulanmayacak.

Teklifin 43. maddesinin kabul edilmesinin ardından verilen aradan sonra komisyonun yerinde olmaması üzerine TBMM Başkanvekili Mithat Sancar,  birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 07:24
  1. EKONOMİ
  2. yaşlı aylığı
  3. 65 yaş aylığı
  4. meclis
  5. kanun
  6. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu

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