Milyonlarca kez izlendi... "Türkiye Yüzyılı" sensiz olmaz

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, “Seninle Oldu Sensiz Olmaz” sloganıyla başlattığı kampanyayı dijitale taşıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İBB Başkanlığı döneminden Cumhurbaşkanlığına uzanan süreçte hayata geçirdiği proje ve süreçlerin yer aldığı bir klip yayınladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından paylaşılan klip, pek çok sosyal mecrada yayıldı. Twitter, Facebook, İnstagram başta olmak üzere sosyal mecralarda kısa sürede viral olan klip toplamda 20 milyonu aşkın kişi tarafından izlendi.

İl Başkanı Kabaktepe, yaptığı paylaşımda “Olsaydı dediğin ne varsa seninle oldu, Türkiye Yüzyılı sensiz olmaz” ifadelerine yer vererek 20 yıl boyunca yapılan yatırım ve projelerin korunması, istikrarı ve gelişiminin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ithafen klipte yer alan sözler şöyle:

Vaktidir sözü kuşanmanın

Gördün, tüm zamanların önünü ardını

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hem zorlukta

Hem de mutlulukta varsın

Her şey seninle oldu

Sensiz de olmazdı zaten

Gün oldu sırt sırta verdik

Bir ağacın gölgesinde

Gün oldu telaşla sokağa çıktık

Çarpıştık sancak uğruna

Sensiz nasıl olacaktı ki

Yolumuz uzundu, beraber kısalttık

Enerjimiz yoktu, birlikte kazdık

Oysa zordu yaptıklarımızı anlatmak

Ama sen anlattın

Hep hayallerimizin peşinden koştuk

Biz koşmadık aslında resmen kanatlandık

Ne sevgiydi bizimkisi

Gece gündüz demeden çalıştık

Ya sen olmasaydın

Hep uyanık olmak zorundaydık

Bir gün yüküm ağır demedin

Bir gün olsun desteğini ve inancını eksik etmedin

Hep yanımızda oldun

Yılmak nedir bilmedin

Ki bugün

Başarıda gurur

Umutta yolculuk

İçimizde zafer

İrademizde birlik

Yolumuzda kararlılık gösteriyorsak

Bu dava senin omuzlarında yükseldiğindendir

Olsaydı dediğin ne varsa seninle oldu

Türkiye Yüzyılı sensiz olmaz