Milyonlarca kez izlendi... "Türkiye Yüzyılı" sensiz olmaz
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Seninle Oldu Sensiz Olmaz" temalı bir klip yayınladı. Sosyal medyada viral olan klip, kısa sürede 20 milyon izlenmeyi aştı. İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe yaptığı paylaşımda "Olsaydı dediğin ne varsa seninle oldu, Türkiye Yüzyılı sensiz olmaz" dedi.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, “Seninle Oldu Sensiz Olmaz” sloganıyla başlattığı kampanyayı dijitale taşıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İBB Başkanlığı döneminden Cumhurbaşkanlığına uzanan süreçte hayata geçirdiği proje ve süreçlerin yer aldığı bir klip yayınladı.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından paylaşılan klip, pek çok sosyal mecrada yayıldı. Twitter, Facebook, İnstagram başta olmak üzere sosyal mecralarda kısa sürede viral olan klip toplamda 20 milyonu aşkın kişi tarafından izlendi.
İl Başkanı Kabaktepe, yaptığı paylaşımda “Olsaydı dediğin ne varsa seninle oldu, Türkiye Yüzyılı sensiz olmaz” ifadelerine yer vererek 20 yıl boyunca yapılan yatırım ve projelerin korunması, istikrarı ve gelişiminin önemine dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ithafen klipte yer alan sözler şöyle:
Vaktidir sözü kuşanmanın
Gördün, tüm zamanların önünü ardını
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Hem zorlukta
Hem de mutlulukta varsın
Her şey seninle oldu
Sensiz de olmazdı zaten
Gün oldu sırt sırta verdik
Bir ağacın gölgesinde
Gün oldu telaşla sokağa çıktık
Çarpıştık sancak uğruna
Sensiz nasıl olacaktı ki
Yolumuz uzundu, beraber kısalttık
Enerjimiz yoktu, birlikte kazdık
Oysa zordu yaptıklarımızı anlatmak
Ama sen anlattın
Hep hayallerimizin peşinden koştuk
Biz koşmadık aslında resmen kanatlandık
Ne sevgiydi bizimkisi
Gece gündüz demeden çalıştık
Ya sen olmasaydın
Hep uyanık olmak zorundaydık
Bir gün yüküm ağır demedin
Bir gün olsun desteğini ve inancını eksik etmedin
Hep yanımızda oldun
Yılmak nedir bilmedin
Ki bugün
Başarıda gurur
Umutta yolculuk
İçimizde zafer
İrademizde birlik
Yolumuzda kararlılık gösteriyorsak
Bu dava senin omuzlarında yükseldiğindendir
Olsaydı dediğin ne varsa seninle oldu
Türkiye Yüzyılı sensiz olmaz