Milyonlarca insan bunu tüketiyor ama... Canan Karatay'dan ezber bozan çıkış: Sakın yemeyin, tiroidi bozuyor ve...

Sporcuların ve diyet yapanların formda kalmak sıklıkla tükettiği yulafla ilgili Prof. Canan Karatay ezber bozan açıklamalar yaptı. Diyet yapanların favorisi olan yulaf lapası ve yulafı hedef alan Profesör Canan Karatay sanıldığının aksine yulafın sağlıklı olmadığı için tüketilmemesi gerektiğini belirterek sakın yemeyin dedi.

Yulaf tiroidi bozuyor ve kilo aldırıyor

GZT’den Ümmü Gülsüm Durmuş'a konuşan Karatay özellikle diyet yapanların beslenme listesine eklenen yulafa sıcak bakmadığını ifade etti. Karatay yulaf için troidi bozarak kilo vermek yerine kilo aldırdığını söyledi.

Yulaf için insan besini değil diyen Karatay atları beslemek için kullanılan yulafın gluten deposu olduğunu ve insan metabolizmasına zararlı olduğunu belirtti.