Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor! Üzecek karar çıktı

Emekli promosyonları için alınan yeni karar emekliyi üzecek. Yeni yılda emekli zam oranının belli olmasıyla özel bankaların promosyon miktarını 15 bin TL'ye kadar yükseltmesi bekleniyordu. Hatta öyle ki bu rakamın 20 bin TL'ye çıkacağını söyleyen de var. Emekliler ise yüksek promosyon veren bankayı ararken, gözler kamu bankalarına çevrilmişti.

Show Haber'de yer alan habere göre; kamu bankalarının promosyon miktarını güncellemesi beklenirken, sürpriz bir gelişme yaşandı. Kamu bankaları en fazla 750 TL promosyon verirken, bu miktar sabit tutuldu.

Kamu bankalarının promosyonunu yükseltmemesi, özellikle mahallesinde, ilçesinde özel banka olmayan emeklileri üzdü.

Kamu bankalarının promosyon kararı yeni yılda özel bankalar arası yarışı daha da hızlandıracak gibi. Beklentiler şimdiden 15 bin TL ama bazı bankaların çıtayı 20 bin TL'ye kadar yükseltmesi bekleniyor.