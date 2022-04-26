Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Bakandan zam müjdesi.. Tarih verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, en düşük emekli maaşlarının artacağını ve detayları 1 Mayıs'ta duyuracağını söyledi.

Bakan Bilgin, A Haber’in sorularını yanıtladı. “Temmuz ayında sürprizimiz olacak. En düşük emekli maaşında artışa gidilecek” diyen Bakan Bilgin, herhangi bir rakam paylaşmadı. Bilgin, 1 Mayıs’ta yapacağı konuşmada bunu duyuracağını dile getirdi.

"Artış olacak"

Yıl başında yapılan yasal düzenleme ile en düşük emekli maaşı bin 500 liradan 2 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Yıl ortasında yeniden bir artış yapılacak. 'Enflasyon üzerinden bir hesaplama mı yapılacak?' sorusuna Bakan Bilgin, “Elbette içinde enflasyon olacak. Ağırlıklı olarak sosyal refah düzenlemesi olarak değerlendirmek gerekir. Enflasyonun tahribatını önleyecek bir düzenleme, çok ciddi bir rahatlama yaratacak” ifadesini kullandı.

Bakan Bilgin, özellikle son günlerde emekli ikramiyeleri üzerinden yapılan tartışmaya değindi. Bakan Bilgin, "Bin 100 liralık ikramiyeyi biz 400 lira artırmış olsaydık bunun tek seferde maliyeti 10 milyar lira olacaktı ve sadece tek seferlik bir uygulama olacaktı. Biz şimdiki düzenleme ile yaklaşık 13 milyar liralık bir maliyet oluşturacağız. Bunun biraz üzerinde ama devamlı olan bir düzenleme olacak. Emekli maaşı yıl boyunca yüksek olmuş olacak” dedi.