Milyonlarca emekli ek zam için bekliyor! Mehmet Şimşek yıl sonu enflasyon tahminini duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek, "Cari açığı endişe kaynağı olmaktan çıkartacağız, kalıcı olabilmesi için yapısal dönüşüme ihtiyaç var." dedi.

Şimşek, rezervlerde 80 milyar dolarlık iyileşme olduğunu belirterek, "11 yılda sağlanan düzelmeyi 1 yılda sağladık" ifadesini kullandı.

'Enflasyonda en zoru geride kaldı' diyen Bakan Mehmet Şimşek, "Tutarlılığı olan güçlü bir program uyguluyoruz. Para politikası geciklemeli bir şekilde dezenflasonu şekillendiriyor. Para politikasının inşası zaman alıyor. Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek. Yıl sonunda enflasyonda yüzde 42'ye kadar toleransımız var" şeklinde konuştu.

Mehmet Şimşek'in açıklamalarından satır başları:

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"CARİ AÇIK ENDİŞE OLMAKTAN ÇIKACAK"

Programın en önemli hedeflerinden birisi sürdürülebilir büyümedir. Bugün net ihracat katkısının pozitife döndüğü, iç talep makul düzeyde devam etti. İyi bir büyüme patikasıyla karşı karşıyayız. Önemli hedeflerden diğer sürdürülebilir cari açık. Cari açığı endişe kaynağı olmaktan çıkartacağız. Kalıcı olabilmesi için yapısal dönüşüme ihtiyaç var. Diğer bir konu mali disiplinin yeniden tesis edilmesi.

"MERKEZ BANKASI'NIN ELİNİ GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Deprem hariç açığın milli gelire oranı sadece yüzde 1,6. Depremin gerektirdiği harcamaları bir kenara bırakırsanız mali disiplinde bir sorun yok. Açığın kendisi bir itki yaratıyor. Enflasyonla mücadele açığı aşağı çektiğimiz takdirde Merkez Bankası'nın elini güçlendirmiş olacağız.

Kur riskini azalttık, borçlanmanın vadesini artırıyoruz.

"NET REZERVLERİ 80 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"

Uluslararası rezervlerde tarihi bir düzeltmeyle karşı karşıyayız. Bankalarla swapı neredeyse kapattık. Swap hariç net rezerv eksi 61 milyar dolardan artı 18 milyar doların üzerine çıkmış durumda. Net rezervlerdeki düzelme 80 milyar dolar civarına ulaştı. Daha önce bu türden iyileşmeyi 11 yılda sağlamışız, bu iyileşme bir yılda sağlandı.

"RİSK PRİMİ 1 YILDA 450 PUAN DARALDI"

KKM 60 milyar doların altına indi. Temmuzda KKM'den çıkış çok daha hızlanacak. Türkiye'nin istikrar ve reform programı ile birlikte risk priminde dramatik bir düşüş yaşanmıştır. Son 1 yılda risk priminde daralma 450 puan civarında, benzer ülkelere göre risk priminde muazzam iyileşme var.

DIŞ KAYNAĞA ERİŞİM SORUNU ORTADAN KALKTI

Türkiye'nin makul maliyetlerle dış kaynağa erişiminde sorun, önemli ölçüde ortadan kalktı. Rezervlerdeki artışın büyük bir kısmı vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin programa olan güveni nedeniyle dövizden TL'ye geçişle açıklanır, üçte ikisinden fazlası bu.

YILSONU ENFLASYON TAHMİNİ

Enflasyonda en zoru geride kaldı. Tutarlılığı olan güçlü bir program uyguluyoruz. Para politikası geciklemeli bir şekilde dezenflasonu şekillendiriyor. Para politikasının inşası zaman alıyor. Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek. Yıl sonunda enflasyonda yüzde 42'ye kadar toleransımız var.