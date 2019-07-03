0553 313 94 23

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Çalışma saatleri değişecek

Kamuda esnek çalışma modeline geçiliyor. Avrupa, Amerika ve OECD ülkelerinde kamu kurumlarında uygulanan esnek çalışma modeli Türkiye'ye de yaygınlaştırılacak, çalışma saatleri esnetilecek.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:58
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Çalışma saatleri değişecek

Kamuda çalışma koşulları çalışanların ihtiyaç ve tercihlerine göre yeniden yapılandırılıyor. Esnek çalışma modeline geçiliyor. Kamu çalışanlarına da evde çalışma izni yolda.

Yeni Ekonomi Programı, kapsamında kamu personel rejiminde köklü değişikliklere gidiliyor. Kamuda çalışma koşulları da çalışanların ihtiyaç, tercihlerine göre yeniden yapılandırılıyor. Yeni uygulamayla çalışanların ailelerine, eğitim, sosyal aktivitelere daha fazla vakit ayırması hedefleniyor. Hizmetin niteliğine göre, mesai zorunluluğu bulunmayan kamu çalışanları evde çalışma izni de alabilecek. Gün içinde her an mesaisine ihtiyaç duyulmayan memur, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi evde çalışma izni de alabilecek.

İş gücü izleme sitemi kuruluyor

Sabah'ta yer alan habere göre, hem yurt içinde hem de yurt dışındaki Türk iş gücünü izleme ve değerlendirme sistemi kuruluyor. İstihdamda yeni sektörlere uyum stratejisi oluşturulacak. Yeni nesil meslek edindirme, geliştirme, değiştirme kursları da düzenlenecek. İŞKUR, part-time çalışmanın yoğun olduğu hizmet sektörüne yönelik meslek kurslarının sayısı artırılacak. İstihdam garantili işlere daha fazla teşvik verilecek. Gençlerin istihdama katılımını artırmak için eğitim kurumlarından belli oranda istihdam garantisi sözü de alınacak. İş gücü piyasasında esnekliğin güvence ile ilişkisi artırılarak güçlenmesi, toplumun bütün kesimlerine insana yakışır iş fırsatları sunulması sağlanacak.

Esnek çalışana sosyal güvence

Yeni dönemde esnek çalışma modelleri de sosyal güvenlik sistemiyle desteklenecek. Çalışanların kazanılmış hakları korunarak, ekonomik ve sosyal haklarıyla istihdam edilebilirliği sağlanacak. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen eğitim istihdam veri tabanı üzerinden hem kamunun hem de özel sektörün iş gücü talebi hızlı şekilde karşılanacak. Gençlerin de en uygun işe en kolay şekilde erişimi sağlanacak. Okuldan işe geçiş kolaylaşırken, iş ve meslek danışmanlarının özel gruplara yönelik ihtisaslaşması sağlanacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:58
  1. çalışma saatleri değişiyor
  2. çalışma saatleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güney Adana Kalkınma Programı çalışmaları değerlendirildi
    1. Güney Adana Kalkınma Programı..
    2. Haziran’da en fazla limon arttı..
    3. Batı Akdeniz’den 6 ayda 921 milyon..
    4. Basın örgütü 'acil' 10 kişilik..
    5. 4 belediye başkanlı düğün
    6. FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyon
    7. Ülkesinden getirdiği ilaçları satan..
    8. Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası..
    9. Aydın'da 28 düzensiz göçmen yakalandı
    10. OSMEK’te yaz dönemi başladı
    11. Fiyat artışları (2)
    12. Atletizmde 13 madalya
    13. Dikili-Midilli seferleri başladı
    14. Ergenekon yok imiş! Külahıma anlatın,..
    15. Zanka kimdir? Zanka nereli ve kaç..
    16. Meteorolojiden kritik uyarı!..
    17. Halk plajına yapılan kaçak iskeleye..
    18. Aslanapa’da 25 bin 530 dekar zirai..
    19. Üniversite yolunda yeniliklere açık..
    20. Dumlupınar’da heykellere bakım ve..
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Oğuz Haksever yine alay konusu oldu
    Oğuz Haksever yine alay konusu oldu
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz