0553 313 94 23

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren mesai kararı!

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), eksik inceleme sonucu hazırlanan rapora dayanılarak, mesaiye geç kaldığı gerekçesiyle bir memura verilen disiplin cezasının iptaline yönelik tavsiye kararı verdi

07 Temmuz 2018 Cumartesi 14:14
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren mesai kararı!

Bir belediye çalışanı, öğle arası mesaisine geç kaldığı ileri sürülerek, disiplin cezasına çarptırıldı.

Bunun üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) başvurusu yapan çalışan, olay günü geç kalmadığını, olayın soruşturulduğu süreçte tanıkların ifadesine başvurulmadığını bildirdi.

Başvuruyu incelemeye alan KDK, disiplin cezasının eksik inceleme sonucu hazırlanan rapora dayanılarak verildiğini belirledi.

Başvuranın savunmasının da alınmadığını tespit eden KDK, hükmedilen cezanın iptal edilmesine yönelik tavsiye kararı verdi.

Disipline konu olayla ilgili herhangi bir tutanak tutulmadığının belirtildiği kararda, olaya şahit olanların ifadesinin alınmadığı bildirildi.

Başvuranın izinsiz olarak işe geç geldiğinin sabit olduğunun aktarıldığı kararda, özürlerin geçerlilik derecesinin ve gecikmeye neden olan olayların araştırılmadığı vurgulandı.

Kararda, "Disiplin raporunun, eksik incelemeye dayanarak hazırlandığı, cezanın dayanağı olan fiilin hiç bir şüpheye yer vermeyecek şekilde saptanmadığı anlaşılmaktadır." tespitine yer verildi.

Disiplin amirinin objektiflikten uzaklaşarak, cezaya hükmedildiğine işaret edilen kararda, cezanın usul ve esas açısından hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu ifade edildi.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 14:14
  1. çalışma
  2. mesai
  3. Karar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maçın tekrarı için 250 bin imza toplandı
    1. Maçın tekrarı için 250 bin imza toplandı
    2. 'Fırıldak Sabo' İnce'yle..
    3. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere..
    4. Özel ekipten kaçamadılar!
    5. Kjaer, Galatasaray'a gelecek mi?..
    6. HDP'nin İstiklal Marşı rahatsızlığı
    7. Açlık ve susuzluktan ölmek üzereyken..
    8. Flaş! ABD'de OHAL ilan edildi!
    9. Fenerbahçe'den ayrılan Aykut Kocaman..
    10. Dikkat: Güneş çarpması öldürebilir!
    11. Tahliye vaadiyle dolandırıcılık!..
    12. Prematüre bebekleri beslerken...
    13. Yüz binlerin beklediği KHK! Son KHK,..
    14. İran'dan IŞİD'lilere toplu idam!
    15. Dünya pamuk konferansı Türkiye'de..
    16. İşte erkeklerin boşanmak istemelerinin..
    17. Teröristler su dağıtım idaresini hedef..
    18. İBB açıkladı: Metrobüs kullanan yolcu..
    19. ODTÜ'nün hafif meşrep kızlarına ayar!
    20. Pişik olan bebeğe pudra kullanmayın
    İnfazların altından bakın ne çıktı! PKK'lılar meğer...
    İnfazların altından bakın ne çıktı! PKK'lılar meğer...
    Erdoğan'ın yemin merasimi için Murat Bardakçı'dan bomba teklif!
    Erdoğan'ın yemin merasimi için Murat Bardakçı'dan bomba teklif!
    Ekonomik savaş başladı! Güney Kore'den flaş İran kararı
    Ekonomik savaş başladı! Güney Kore'den flaş İran kararı
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Destici: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    Destici: Öküz öldü ortaklık bozuldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karamollaoğlu: 2001 krizinden daha sert bir kriz geliyor
    Karamollaoğlu: 2001 krizinden daha sert bir kriz geliyor
    En borçlu ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada
    En borçlu ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada