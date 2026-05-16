Ekonomi Milyonlarca Çalışana iyi haber! SGK yemek yardımı yükseldi
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
SGK, 17 Nisan’da yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle iş yerinde yemek verilmeyen çalışanlara nakit veya yemek kartı olarak sağlanan günlük yemek yardımı için prim istisnasını 158 TL’den 300 TL’ye yükseltti.

Yeni sistemde yalnızca fiilen çalışılan günler dikkate alınacak. Hafta sonu, resmi tatil, izin veya raporlu olunan günlerde yapılan ödemeler prime esas kazanca dahil edilecek. İşverenlerin bordrolama süreçlerinde her çalışanın fiili gün sayısını hatasız hesaplaması gerekecek. Günlük 300 TL’yi aşan ödemeler veya çalışılmayan günlere denk gelen yardımlar üzerinden SGK primi kesilecek.

SGK ayrıca yemek bedellerinin amacına uygun kullanılmasını denetleyecek. Usulsüz faturalandırma, nakde çevirme veya farklı sektörlerde kullanılması halinde iş yerlerine ve aracı kurumlara geriye dönük idari para cezası ve prim tahsili uygulanacak.

Yeni düzenleme ile yemek ücretinin asgari ücretin içinde gösterilmesi engellendi. Böylece çalışanların yan haklarının korunması ve SGK ile maliye uygulamalarının uyumlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Bordro Hesaplama Örneği (Mayıs 2026)

Fiili çalışma günü: 22

Günlük yemek bedeli: 350 TL

SGK istisna sınırı: 300 TL

Toplam ödeme: 22 × 350 TL = 7.700 TL

İstisna tutarı: 22 × 300 TL = 6.600 TL

Prime esas kazanca dahil: 7.700 – 6.600 = 1.100 TL

Bu 1.100 TL üzerinden işçi için yüzde 14, işveren için yüzde 20,5 oranında SGK primi kesilecek. Eğer işçi 5 gün izin kullansaydı, fiili gün 17’ye düşecek ve istisna tutarı 5.100 TL olacaktı.

SGK – Gelir Vergisi Farkı

 

İşverenler için 3 kritik risk

Nakit ödeme tuzağı: Nakit ödemede SGK istisnası geçerli olsa da tamamı gelir vergisine tabi. Vergiden muafiyet için yemek kartı şart.

Hafta sonu ve izin takibi: Çalışılmayan günlere yükleme yapılması usulsüzlük sayılacak. Kart yükleme listeleri ile puantaj kayıtları eşleşmeli.

Market ve nakit alışverişi: Kartın restoran dışında kullanılması halinde istisna iptal edilip geriye dönük vergi ve prim cezası uygulanacak.

Saffet

düşük ücretle işci bulamayan işverene destek olarak Yemek ve yol ve saglıgı ilgilendiren temizlik ürünlerinin paralarını SGK karşılasın diye düşünüyorum
