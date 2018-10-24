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Milyonlarca çalışana ikramiye müjdesi! Ödemeler bin lirayı aşıyor

Cumhurbaşkanı kararıyla ödenmesi kararlaştırılan ve kamu çalışanlarının merakla beklediği ikramiyelerin ödemesine 7 Aralık'ta başlanacak.

24 Ekim 2018 Çarşamba 15:03
Milyonlarca çalışana ikramiye müjdesi! Ödemeler bin lirayı aşıyor

Milyonlarca kamu çalışanının merakla beklediği ilave tediye ödemeleri 7 Aralık'ta yapılacak. İlave tediye ödemelerinde kadroya geçen taşeron işçiler de yararlanabilecek.

Belediye şirketlerinde kadroya geçen işçiler ilave tediye alamayacak. Bir yıl içinde 365 gün çalışan işçilere 52 günlük tediye ödeniyor. 26 günlük tediye ödemeleri yapıldı.

Posta'nın haberine göre ilave 26 günlük tediyenin ise Cumhurbaşkanı kararıyla ödenmesi kararlaştırıldı. Dolayısıyla 26 günlük ilave tediyeler de bu yıl ödenecek.

Ödeme bin lirayı aşacak

İkramiyelerin 17 Ağustos'ta ilk taksidi ödendi. 13 günlük tediyeler Kurban Bayramı'ndan önce hesaplara yattı. İlave tediye fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 26 günlük tutarı kadar.

İlave tediyelerden SGK primi ve gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. 2.500 TL brüt ücreti olan bir kamu işçisine 13 günlük tediye olarak yüzde 15 vergi diliminde 1.083,29 TL ödenecek.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 15:03
  1. Cumhurbaşkanı
  2. Kurban Bayramı

YORUM YAZ

  • Şeref KazanŞeref Kazan1 sa önce
    .... kamu çalışanlarına ikramiye%85 i düzgün çalışmadığı gibivatandaşa çektirmedikleri zülüm yok al maaşı yat 10 da kahvaltı yap istediğin zaman rapor al salla işi emekli olunca en iyi maaşı al sonra ikramiye verenedeHak etmediği halde alanada....
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