Milyonlarca çalışan ve emekli için kritik ay! Hem ikramiye hem de maaş zamları gündemde

Çalışanlar ve emekliler için Nisan ve Temmuz, kazanç ayları olacak. Emekliler bu ay alacakları bayram ikramiyelerinde ödeme tarihlerini beklerken diğer yandan Temmuz'da da milyonlar için ek zam söz konusu olabilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da kendisine yöneltilen hem asgari ücret hem de diğer çalışanlarla ilgili maaş zammına dair "Gerekli görüşmeler ve ihtiyaç halini" işaret etmişti.

Memurlar için ise zam, emekliler için zam + ikramiye ayı olan Temmuz'un kazanımlarının, ek iyileştirmelerle büyümesi bekleniyor. Nisan ayına gelinmesiyle birlikte emeklilerin gözü bayram ikramiyelerine çevrildi. Bu yıl Ramazan Bayramı 2-4 Mayıs'a denk geliyor. 1 Mayıs Pazar günü de Arefe. Bu nedenle bayram ikramiyeleri bu ay ödenecek, büyük bir ihtimalle de Nisan'ın 25'i ile 30'u arasında yatırılacak. İkramiye artışı için karar da bu ay verilecek.

Temmuz da hem memurların hem emeklilerin zam ayı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam verilecek. Memurlara ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 7 zam ile bu yılın ilk yarısındaki enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

Hem Ocak'ta emeklilere ve memurlara yapılan iyileştirmeler hem de Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun daha önce yapığı açıklamalar memurlara ve emeklilere 'ek zam' beklentilerini artırdı. Bunun için Haziran'da düğmeye basılması bekleniyor.

Aynı tarihlerde asgari ücrete ikinci bir zam yapılıp yapılmayacağı da karara bağlanacak. İkinci zamma vize çıkarsa, Komisyon'un Haziran'da toplanması bekleniyor.

Bu yılın ilk 2 aylık döneminde TÜFE yüzde 16.45 olarak gerçekleşti. Memurlara ve memur emeklilerine yüzde 8.95 fark oluştu. Böylece Temmuz zammı şimdiden yüzde 15.95'e ulaştı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise 2 ayda yüzde 16.45 zam oluştu.