Milyonlarca çalışan merakla bekliyor! Türk- İş asgari ücret için tarih verdi
Asgari ücretin anket sonuçlarının üzerinde olabileceğini belirten Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, asgari ücretin Aralık ayının 14'ün de açıklanabileceğini söyledi.
Milyonların gözü yeni yılda geçerli olacak asgari ücrete çevrilmiş durumda. Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat asgari ücretin sonuçlanacağı gün için yeni bir tarih verdi.
CNN Türk muhabiri Gülşen Coşkun asgari ücrete ilişkin son gelişmeleri aktardı. Coşkun'un yaptığı açıklama şu şekilde:
"Toplantı sonrasında Türk- İş Temsilcisi Nazmi Irgat şöyle dedi: 'Benim kanaatime göre Aralık ayının 14'ün de açıklanır.' dedi. Altını çizmekte fayda var. Bu kendisinin kanaati. Net kesin bir tarih değil."
"Asgari ücret anket sonuçlarının üzerinde olabilir"
Öte yandan Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, “Bakanın anketlerini gördünüz. Asgari ücretin anketlerin aşağısında olması zaten söz konusu olmayacaktır. Anket sonuçlarının biraz daha üzerinde olacak diye düşünüyoruz” dedi.