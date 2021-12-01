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Ekonomi Milyonlarca çalışan merakla bekliyor! Türk- İş asgari ücret için tarih verdi
Ekonomi

Milyonlarca çalışan merakla bekliyor! Türk- İş asgari ücret için tarih verdi

Asgari ücretin anket sonuçlarının üzerinde olabileceğini belirten Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, asgari ücretin Aralık ayının 14'ün de açıklanabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 18:02:00 - 2021-12-01 18:06:37
Milyonlarca çalışan merakla bekliyor! Türk- İş asgari ücret için tarih verdi

Milyonların gözü yeni yılda geçerli olacak asgari ücrete çevrilmiş durumda. Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat asgari ücretin sonuçlanacağı gün için yeni bir tarih verdi.

CNN Türk muhabiri Gülşen Coşkun asgari ücrete ilişkin son gelişmeleri aktardı. Coşkun'un yaptığı açıklama şu şekilde:

"Toplantı sonrasında Türk- İş Temsilcisi Nazmi Irgat şöyle dedi: 'Benim kanaatime göre Aralık ayının 14'ün de açıklanır.' dedi. Altını çizmekte fayda var. Bu kendisinin kanaati. Net kesin bir tarih değil."

"Asgari ücret anket sonuçlarının üzerinde olabilir"

Öte yandan Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, “Bakanın anketlerini gördünüz. Asgari ücretin anketlerin aşağısında olması zaten söz konusu olmayacaktır. Anket sonuçlarının biraz daha üzerinde olacak diye düşünüyoruz” dedi.

 

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