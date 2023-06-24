Milyonlarca çalışan hakkındaki karar Resmi Gazete'de!
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 01.07.2023 tarihinden itibaren uygulanacak asgari ücret tutarına ilişkin zam kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Asgari ücrete yapılan ara zam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun zam kararı ile birlikte, 01.07.2023 tarihinden itibaren uygulanacak zamlı asgari ücret maaşları şöyle:
Günlük brüt: 447,15 TL
Aylık brüt: 13.414,50 TL
Aylık net: 11.402,32 TL
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