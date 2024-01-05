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Sosyal Medya Milyonlara ses olan vatandaş muhabiri rezil etti! 'Kaç defa Avrupa'ya gittin?'
Sosyal Medya

Milyonlara ses olan vatandaş muhabiri rezil etti! 'Kaç defa Avrupa'ya gittin?'

Yeniakit Publisher
2024-01-05 18:00:00 - 2024-01-05 18:09:13

Bir sosyal medya kanalının sokak röportajında konuşan Makedonya göçmeni gurbetçi Türk vatandaşı, milyonların düşüncesine ses oldu.

Eline mikrofon alıp sokağa çıkarak vatandaşları iktidara karşı provoke edenlerden birisine, tokat gibi cevap mikrofon uzattığı vatandaştan geldi.

Avrupa seviciliği yapıp ülkesini karalamaya çalışan muhabire vatandaş, "Hiç yurt dışına çıktın mı?" diye sordu.

Muhabir "Çıkmadım ama röportajlarımızda Avrupa'yı anlatıyorlar" dedi.

Makedon asıllı gurbetçi Türk vatandaşı, "Size yalanları anlatıyorlar. Hepiniz ülkenizi karalamak için yarışıyorsunuz. Yapmayın, liderimiz Erdoğan'ın kıymetini bilin" ifadelerini kullandı.

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