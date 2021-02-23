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Dünya Milyonlar yatırım yapıyor! Bill Gates yatırım yapanları uyardı
Dünya

Milyonlar yatırım yapıyor! Bill Gates yatırım yapanları uyardı

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, son dönemde milyonlar tarafından alınıp satılan kripto paralarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Elon Musk'tan daha az paranız varsa dikkatli olun" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 14:27:00 -
Milyonlar yatırım yapıyor! Bill Gates yatırım yapanları uyardı

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, son zamanlarda Elon Musk'ın hamleleriyle hareketlenen kripto para piyasasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Gates, dünyanın en zenginlerinden ve Tesla CEO'su Musk'a atıf yaparak bitcoin yatırımcılarına "Ondan daha az paranız varsa dikkatli olun" uyarısında bulundu.

Dünyanın en zenginlerinden olan Microsoft kurucusu Bill Gates, Bloomberg'de son dönemin gözde konularından Bitcoin hakkında konuştu.

Gates, SpaceX ve Tesla CEO'su Musk'ın Twitter'da yaptığı paylaşımların ardından Bitcoin'ın değerinin hızlı bir şekilde yükselmesine de değinerek kripto para yatırımcılarına uyarılarda bulundu.

Musk'ın ortalama bir yatırımcının bilmediği ticaret tekniklerine erişimi olduğunu vurgulayan Gates, "Elon'un tonlarca parası var ve bu konuyu iyi biliyor" dedi.

Gates, yatırımcıların Musk’ın piyasa hareketlerini etkileyen adımlarını körü körüne izlemesinin bir hata olacağını belirterek şunları söyledi:

“Bence yeterince sermayesi olmayanlar bu çılgınlıklara kapılıyor. Bitcoin konusuna çok üstten bakmıyorum ama eğer Elon kadar paranız yoksa dikkatli olmakta fayda var."

Gates ayrıca, bitcoin'in aşırı enerji harcadığına da dikkat çekerek, "Bitcoin çok enerji harcıyor, üstelik kimliğinizi belli etmeden anonim işlem yapabiliyorsunuz ve yaptığınız işlem geri alınamıyor" diye konuştu.

"Şeffaf olması gerekiyor"

Kripto paraların daha şeffaf olması gerektiğini savunan ve farklı alanlarda fayda sağlayabileceğini belirten Gates, "Gates Vakfı bu teknolojiyi, hükümetlerin vatandaşlarına yardım fonları dağıtmasını sağlamak için kullandı" dedi.

Geçen haftalarda, Musk'ın Twitter'dan yaptığı destek paylaşımları Bitcoin, Dogecoin ve Ethereum kripto paralarının değerinin yükselmesinde etkili olmuştu. Bu değer artışlarından sonra Musk, yaptığı paylaşımlarla Twitter'da viral olmuştu.

Ayrıca, Musk'ın CEO'su olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Ocak ayında yaptığı Bitcoin yatırımı sonucunda, sadece bir ayda bir yıllık otomobil satış karını geride bırakmıştı. Ocak ayında alınan 1.5 milyar dolarlık Bitcoin'in şirkete getirisi 3 haftada 970 milyon dolar olmuştu.

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