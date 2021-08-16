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Siyaset Milyonlar merakla bekliyordu! Kabine Toplantısı ertelendi
Siyaset

Milyonlar merakla bekliyordu! Kabine Toplantısı ertelendi

Normalde bugün yapılması planlanan Kabine Toplantısı, ülkemizde devam eden doğal felaketler nedeniyle ertelendi.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 09:53:00 - 2021-08-16 10:01:07
Milyonlar merakla bekliyordu! Kabine Toplantısı ertelendi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de koronavirüsle mücadele, son dönemdeki doğal afetler ile yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları gündemiyle toplanacaktı. Toplantının ertelendiği duyuruldu.

2 Austos'tan bu yana yaşanan yangın ve sel felaketleri nedeniyle birçok bakan sahada çalışmaların içerisinde olduğu için bir süredir ertelenen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün de ertelendi. Bakanların bir bölümünün yangın coğrafyasında bir bölümünün de son büyük sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz'de olduğu belirtilirken kabine toplantısının bir süre daha ertelendiği belirtiliyor.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulunu toplaması bekleniyordu. Ancak kabinede görevli birçok bakanın saha çalışmalarında olduğu için bugün gerçekleşemeyeceği aktarıldı.

Bakanlar sel bölgesinde

2 Ağustos'tan bu yana yaşanan yangın ve sel felaketleri nedeniyle birçok bakan sahada çalışmaların içerisinde olduğu için bir süredir ertelenen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün de ertelendi. Bakanların bir bölümünün yangın coğrafyasında bir bölümünün de Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz'de olduğu belirtilirken kabine toplantısının ileri bir tarihe ertelendiği belirtiliyor.

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Yorumlar

Nihal

Bir anda korktum okullar mı ertelendi diye sokak taşkınlıklarından bıktık zaten hiç bir kurala uymuyorlar biran önce bunları okullara tıkın
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