Milyonlar bunu heyecanla bekliyordu! e-Devlet'e müthiş özellik geldi

Türkiye'de trafik kazalarının ardından sürücüler artık kağıt ve kalemle uğraşmayacak; kaza tespit tutanağı e-Devlet Mobil üzerinden doldurulabilecek. Bu yenilik, trafik kazası sonrasında polis beklemek zorunda kalmadan, hasarlı araçların daha hızlı şekilde yoldan kaldırılmasını sağlayacak. Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel de söz konusu yeniliği köşesine taşıdı. Tezel, şunları kaydetti:

"Trafik kazası sonrası sürücüler artık kağıt ve kalemle uğraşmayacak.

Kaza tespit tutanağı artık e- Devlet Mobil üzerinden doldurulabilecek.

Tampon hasarlı küçük kazalarda bile araçlar yolda bırakılıp polisin gelmesi bekleniyordu. Yol tek şeride düşünce de trafik oluşuyordu.

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e-Devlet'le kaza tutanağı oluşturmak hem zamandan kazandıracak, hem de trafiğin tıkanmasının önüne geçilecek. Birçok alanda sağladığı avantajlar saymakla bitmeyecek e-Devlet'e geçen yıl 4 milyar 399 milyonluk kez giriş yapıldı. İnsanların hayatını bu kadar kolaylaştıran böyle bir uygulama az bulunur.

Birçok ülke e-Devlet'i örnek aldı zaten."