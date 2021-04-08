Milyonlar bekliyordu! Altının seyrini değiştirecek açıklama geldi

Altın fiyatları, yatırımcıların Fed’in 6-17 Mart tarihli FOMC toplantısı tutanaklarındaki enflasyon ve faiz ile ilgili yönlendirmelerine odaklanmasıyla yatay bir seyir izliyor

Altın, yatırımcıların Fed tutanaklarının para politikası ve enflasyon riskine dair sunduğu detaylara odaklanmasıyla yatay bir seyir izliyor. Gram altın ise yükselen altın fiyatlarını takip etti.

Bloomberg'in haberine göre, Amerikan Merkez Bankası Fed’in üyeleri geçen ay gerçekleştirilen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında yüklü tahvil alımlarını azaltmak için daha fazla zamana ihtiyaç duyduklarını belirttiler.

Fed’in 6-17 Mart tarihli FOMC toplantısı tutanaklarında, “Katılımcılar, Komite’nin azami istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinin gerçekleşmesi yönünde kayda değer ilave ilerleme sağlanmasının biraz daha zaman alacağını not ettiler” denildi.

Guardian Gold İş Geliştirme Müdürü John Feeney, "Enflasyon hedeflerinden fazla yükselse dahi Fed’in genişlemeci para politikasını sürdüreceğini düşünüyoruz" dedi.

Tutanaklarda, bazı katılımcıların, uzun vadeli hedeflere doğru, varlık alımlarının hızında değişiklik yapmayı gerektirecek ölçüde bir ilerleme sağlanması durumunda, bunun iletişiminin çok önceden yapılmış olması gerektiğini vurguladığı ifade edildi.

Fed Başkanı Jerome Powell toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında ABD ekonomisinin azami istihdama ve yüzde 2 enflasyona “uzun bir yolu” olduğunu, “kayda değer ilave ilerleme sağlanmasının biraz zaman alabileceğini” söylemişti.

Küresel altın fiyatları bu sene yüzde 8 civarında değer kaybederken altına dayalı Borsa yatırım fonlarında düşüş devam ediyor.

Ons altın, 1.740 dolar civarında yatay bir seyir izlerken gram altın 455 TL civarında bulunuyor. Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise Çarşamba günü yüzde 0,2 yükseldikten sonra sabitlendi