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Gündem Milyonlar ayağa kalktı! İsrail Büyükelçiliğine girmeye çalışıyor
Gündem

Milyonlar ayağa kalktı! İsrail Büyükelçiliğine girmeye çalışıyor

Yeniakit Publisher
2023-10-17 22:53:00 - 2023-10-17 23:36:24

İsrail'in Filistin'deki hastaneyi vurmasının ardından sokaklara dökülen Ürdün halkı, İsrail Büyükelçiliğine girmeye çalıştı.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasının ardından bine yakın insan şehit düştü.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıdan dolayı 3 gün yas ilan etti.

Bu gelişme birçok ülke tarafından tepkiyle karşılandı.

Ürdün'de halk İsrail'e savaş açılması yönünde çağrılarak yaparak protesto gösterilerine başladı.

Bir grup protestocu İsrail'in Ürdün Büyükelçiliği'ne baskın düzenledi.
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Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda en az 200 kişinin öldüğü kaydedildi.

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Yorumlar

asabi

Bütün dünyada İsrail,ABD,firansa.ingiltere büyük elçilerini yakın yıkın. Bunların ne insanlara nede insanlığa faydalari vardır.İnsan kasapları. Egoist terorist devletleri
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