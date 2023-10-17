Milyonlar ayağa kalktı! İsrail Büyükelçiliğine girmeye çalışıyor
İsrail'in Filistin'deki hastaneyi vurmasının ardından sokaklara dökülen Ürdün halkı, İsrail Büyükelçiliğine girmeye çalıştı.
İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasının ardından bine yakın insan şehit düştü.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıdan dolayı 3 gün yas ilan etti.
Bu gelişme birçok ülke tarafından tepkiyle karşılandı.
Ürdün'de halk İsrail'e savaş açılması yönünde çağrılarak yaparak protesto gösterilerine başladı.
Bir grup protestocu İsrail'in Ürdün Büyükelçiliği'ne baskın düzenledi.
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Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda en az 200 kişinin öldüğü kaydedildi.