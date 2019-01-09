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Milyonerlerin mevduatı 1 trilyon 80 milyar lira oldu

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, geçen yılın 11 ayında 37 bin 340 artarak 176 bin 320'ye ulaştı - Milyonerlerin bankalardaki toplam mevduatı Kasım 2018 itibarıyla 1 trilyon 80 milyar 73 milyon lira oldu- Milyoner başına düşen ortalama mevduat, 6 milyon 126 bin lira olarak hesaplandı

09 Ocak 2019 Çarşamba 11:03
Milyonerlerin mevduatı 1 trilyon 80 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı 2018'in kasım sonu itibarıyla 176 bin 320 olurken, milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 80 milyar 73 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı Kasım 2018 itibarıyla 176 bin 320'ye çıktı. Böylece 2017 sonunda 138 bin 980 olan milyoner sayısı, 11 ayda 37 bin 340 kişi arttı.

Milyonerlerin toplam mevduatı kasım sonu itibarıyla 1 trilyon 80 milyar 73 milyon liraya ulaştı. Böylece milyoner başına düşen ortalama mevduat, 6 milyon 126 bin lira oldu.

2017 sonunda 909 milyar 979 milyon lira seviyesinde bulunan milyonerlerin toplam mevduatı, 11 ayda 170 milyar 94 milyon lira artış kaydetti.


- Yurt içi yerleşik milyonerlere 31 bin 561 kişi eklendi

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı geçen yılın 11 ayında 2017 sonuna kıyasla 31 bin 561 artarak 158 bin 530'a ulaşırken, bu kişilerin toplam mevduatı da 992 milyar 988 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu dönemde yurt içinde yerleşik milyonerlerin mevduatlarının 457 milyar 771 milyon lirası yerel para cinsi, 529 milyar 940 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 5 milyar 277 milyon lirası kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 264 bin lira olarak hesaplandı.


- Yurt dışı yerleşik milyoner sayısı

BDDK verilerine göre, yurt dışında yerleşik mudi sayısı 2018'in kasım sonu itibarıyla 17 bin 790'a yükseldi. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı 2017 sonuna göre 5 bin 779 kişi artarken, hesaplarındaki para miktarı 87 milyar 85 milyon lira oldu.

Yurt dışında yerleşik mudilerin bankalardaki mevduatlarının 7 milyar 188 milyon lirası yerel para, 79 milyar 538 milyon lirası yabancı para ve 358 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt dışında yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 4 milyon 895 bin lira olarak hesaplandı.

Yıllara göre hesabında 1 milyon lira ve üzeri bakiye olan mudi sayısı, toplam mevduatları ve milyoner başına düşen ortalama mevduat tutarı şöyle:

YıllarMudi sayısıMilyonerlerintoplam mevduatı (milyon TL)Milyoner başınadüşen ortalama mevduat (bin TL)
201254.461373.3846.856
201370.498484.9016.878
201481.398533.5446.555
201598.497649.9946.599
2016115.896775.1426.688
2017138.980909.9796.548
2018 Kasım176.3201.080.0736.126


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 11:03
  1. BDDK
  2. Mevduat
  3. Milyoner sayısı

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