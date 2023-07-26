Milyoner'de inanılmaz anlar: 400 bin TL'lik 'hangisi deyim değildir' sorusuna bakın ne cevap verdi
1 milyon TL'lik zorlu zirveye adım adım ilerleyen yarışmacı "Hangisi bir deyim değildir?" sorusuna verdiği cevapla herkesi şoke etti.
Kim Milyoner Olmak İster'de tüm jokerlerini kullanarak 400 bin TL'lik soruyu gören yarışmacı izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.
1 milyon TL'lik zorlu zirveye adım adım ilerleyen yarışmacı "Hangisi bir deyim değildir?" sorusuna verdiği cevapla herkesi şoke etti.
İzleyenlere yarışma boyunca inanılmaz anlar yaşatan o isim 30 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.
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