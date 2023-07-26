Milyoner'de inanılmaz anlar: 400 bin TL'lik 'hangisi deyim değildir' sorusuna bakın ne cevap verdi

Kim Milyoner Olmak İster'de tüm jokerlerini kullanarak 400 bin TL'lik soruyu gören yarışmacı izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

1 milyon TL'lik zorlu zirveye adım adım ilerleyen yarışmacı "Hangisi bir deyim değildir?" sorusuna verdiği cevapla herkesi şoke etti.

İzleyenlere yarışma boyunca inanılmaz anlar yaşatan o isim 30 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.