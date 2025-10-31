Milyoner’de 100 bin TL’lik soru gündeme oturdu!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması son bölümüyle yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Yarışmacıya yöneltilen 100 bin TL değerindeki soru, hem stüdyoda hem ekran başında izleyenleri düşündürdü.

Soru şöyleydi:

“Bütün hayvan türlerinin yarısından fazlası hangi sınıfın üyesidir?”

Şıklar ise şu şekildeydi:

A) Memeliler

B) Kuşlar

C) Balıklar

D) Böcekler

Birçok izleyici soruya “Memeliler” yanıtını verse de doğru seçenek D – Böcekler oldu.

Uzmanlara göre, dünyada bilinen hayvan türlerinin yüzde 60’tan fazlasını böcekler oluşturuyor. Bu da doğada en baskın canlı grubunun aslında minik kanatlılar olduğunu gösteriyor.

Doğanın Sessiz Hakimleri: Böcekler

“Kim Milyoner Olmak İster?”deki soru, doğanın gizli düzenini bir kez daha hatırlattı. Bilim insanlarına göre, dünya üzerinde 1 milyondan fazla tanımlanmış böcek türü bulunuyor ve her yıl yüzlerce yeni tür keşfediliyor.

Kelebeklerden karıncalara, uğur böceklerinden arılara kadar uzanan bu geniş sınıf, ekosistemin devamı için kritik bir rol üstleniyor. Besin zincirinin önemli bir parçası olan böcekler, tozlaşmadan toprağın verimliliğine kadar birçok alanda doğanın dengesini koruyor.

Milyoner Heyecanı Sürüyor: Yeni Bölüm Ne Zaman?

Ekranların en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, ilk kez 2 Ağustos 2011’de Kenan Işık’ın sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanmıştı. Yıllar içinde pek çok ünlü sunucuyla devam eden yarışma, bugünlerde Oktay Kaynarca ile seyircisini bilgi dolu bir serüvene çıkarıyor.

Kim Milyoner Olmak İster her Pazar akşamı saat 20.00’de ATV ekranlarında yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.