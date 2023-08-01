Milyon dolarlık imza! Al Ittihad bombayı patlattı
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad, Liverpool'dan Fabinho'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad, Liverpool'dan Fabinho'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Liverpool forması giyen Fabinho, Suudi Arabistan'a Transfer oldu.
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad, Brezilyalı orta saha oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Al Ittihad, bu transfer için Liverpool'a 45 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. 29 yaşındaki futbolcu ise yeni takımından senelik 25 milyon Euro kazanacak.
Geride kalan sezon Liverpool formasıyla formasıyla toplam 49 resmi maça çıkan Fabinho, söz konusu maçlarda 2 kez asist performansı sergiledi.
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Brezilyalı futbolcu, Kariyeri boyunca Fluminense, Rio Ave, RM Kastilya, Monaco ve Liverpool formaları giydi.