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Aktüel Milyarlarca dolar yatırım yapan Bill Gates arazilerini satışa çıkaracağını resmen açıkladı!
Aktüel

Milyarlarca dolar yatırım yapan Bill Gates arazilerini satışa çıkaracağını resmen açıkladı!

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, sahip olduğu arazileri satışa çıkaracağını açıkladı. Peki, Bill Gates neden arazilerini satıyor? işte detaylar!

Yeniakit Publisher
2023-01-14 21:30:00 - 2023-01-14 21:36:53
Milyarlarca dolar yatırım yapan Bill Gates arazilerini satışa çıkaracağını resmen açıkladı!

Kurucusu olduğu Microsoft'un yıllar içerisinde bir yazılım devine dönüşmesiyle uzun süre boyunca dünyanın en zengin insanı konumunda yer alan Bill Gates, yakın zamanda çoğu varlığını satışa çıkaracağını söyledi. Şu an 103,6 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin yedinci insanı olan Gates, son yıllarda global sorunlarla mücadeleye hayatını adadı.

2000 yılında eşi Melinda French Gates ile birlikte kurdukları Bill&Melinda Gates Vakfı ile birlikte dünya çapında milyarlarca dolar yardım yapan Bill Gates, sahip olduğu toprakları satmak istediğini açıkladı.

Bill Gates Neden Topraklarını Satmak İstiyor?

Multimilyarderler arasında en yardımsever olanlardan biri olarak görülen Bill Gates, ABD'de sahip olduğu 1,2 milyon metrekare büyüklüğündeki toprakları satmak istediğini belirtti.

Halihazırda ABD'nin en geniş toprak sahibi olan Bill Gates, sahip olduğu toprakların satılarak kurucusu olduğu vakfa aktarılacağını açıkladı.

"Amerika’daki tarım arazilerinin 4.000’de birinden azına sahibim. Bu arazileri daha verimli olmaları ve daha çok insana iş imkânı yaratması için kullanıyorum. Sahip olduğum her şey satılacak ve parası vakfıma aktarılacak"

Bill Gates'i sahip olduğu tüm varlığı satmak istediği uzun süredir biliniyordu. tamindir.com'un aktardığı haberde: Ünlü teknoloji milyarderi, yaşamının son demlerini yaşadığı bugünlerde tüm hayatını dünyadaki acıyı azaltmak için adamayı seçti. Şimdiye kadar Bill&Melinda Gates Vakfı'na 20 milyardan daha fazla yardımda bulunan Bill Gates, sahip olduğu 100 milyar dolarlık servetin tamamının vakfa bağışlanacağını belirtti.

Ayrıca ünlü milyarder, zenginlerden vakfa bağış yapmaları için istekte bulundu. Vakfın en büyük bağışçıları arasında borsa simsarı olarak tanınan ve Bill Gates'in yakın arkadaşı olan Warren Buffet da yer alıyor.

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