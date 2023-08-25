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Gündem Milyarderler yatlarıyla Marmaris koylarına akın ediyor
Gündem

Milyarderler yatlarıyla Marmaris koylarına akın ediyor

Yeniakit Publisher
2023-08-25 14:04:00 -
Milyarderler yatlarıyla Marmaris koylarına akın ediyor

Meksikalı milyarder Baillress‘in yatı Mayan Queen de Muğla koylarında demir attı.

Dünya’nın en gözde, en güvenli deniz suları ve en güzel koylarına sahip yerlerinden biri olan Muğla’nın Marmaris ilçesine milyarderler demir atmaya devam ediyor.
Marmaris Körfezi ve koyları milyarderlerin katrilyon Türk lirası değerindeki yatlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Rus milyarder Abramoviç’in yatları Eclipse ve My Solaris ile Arap milyarder El Nahyan’ın yatı Blue’nun ardından 93 metre uzunluğa ve 16 metre genişliğe sahip 8 kabinli Meksikalı milyarder Baillress‘in yatı Mayan Queen de Muğla koylarında demir attı. Bailleres’e ait 175 milyon dolarlık süper lüks yat Mayan Queen, Bozburun açıklarında bir koyda denizin keyfini çıkartırken, tekne sahibi Baillress‘in teknede olup olmadığı bilgisine ulaşılamadı.

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