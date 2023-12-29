Milyarder Elon Musk da planları anlatacak! Hedef aldığı her şey! Şok karar: inanılmaz geri dönüş için meydan okumaya hazır

7. kez gizli görevde ! NASA duyurdu: Elon Musk da işin içinde...inanılmaz geri dönüş için gün sayıyor!

NASA ile Elon Musk'ın uzay taşımacılığı firması SpaceX, gizli bir operasyonda bulunan X-37B insansız askeri uzay aracını taşıyan Falcon Heavy roketinin yörüngeye başarılı bir şekilde fırlatıldığını duyurdu.

Görev ve amacı açıklanmayan X-37B, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden 7’inci kez yörüngeye gönderilmiş oldu. Uzay uçağının ne kadar mesafe kat edeceği ve görev süresi açıklanmazken, en erken Haziran 2026'da dünyaya dönmesi bekleniyor.

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, gelecek hafta bir toplantı yaparak 2024 ve sonrası için planlarını anlatacağını açıkladı.

Elon Musk, gelecek hafta SpaceX ve Tesla için bir şirket konuşması yapacağını belirterek, “Yetenekli ekibin 2023'teki muhteşem başarılarını özetleyeceğim ve 2024 ve sonrası için heyecan verici planları anlatacağım.” dedi.

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