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Ekonomi Milyar dolar borç, iflas kararı! Finans devi iflas etti: hakkında ayrıca mahkemeye başvurusu için harekete geçti
Ekonomi

Milyar dolar borç, iflas kararı! Finans devi iflas etti: hakkında ayrıca mahkemeye başvurusu için harekete geçti

Yeniakit Publisher
2024-01-05 20:28:00 - 2024-01-05 20:31:25
Milyar dolar borç, iflas kararı! Finans devi iflas etti: hakkında ayrıca mahkemeye başvurusu için harekete geçti

Küresel ekonomik krizin etkileriyle milyonlarca kişinin bildiği dev firma Çinli varlık yönetimi devi Zhongzhi Enterprise Group iflas etti. Bahsi geçen iflastan sonra 141 milyar dolarlık rakamla finans devi mahkemeye

Çinli varlık yönetimi devi Zhongzhi Enterprise Group'un iflas başvurusunda bulunduğunu ve borçlarını ödeyemediği duyuruldu. Açıklama Pekin yerel mahkemesi tarafından sosyal medya platformu WeChat üzerinden yapıldı. Borç batağına saplanmış finans devi daha önce iflas ettiğini ilan etmişti. Akabinde Çin polisi grup hakkında soruşturma başlatmıştı.

Pekin mahkemesi, daha önce iflas başvurusunda bulunan Çinli finans devi Zhongzhi'nin başvurusunu kabul etti. Sosyal medya platformu WeChat üzerinden yayınlanan açıklamada Zhongzhi'nin mahkemeye başvurmasının nedenleri olarak vadesi gelmiş borçlarını ödeyememesi, varlıkları tüm borçları ödemek için yetersiz olması ve açıkça tam olarak geri ödeme yeteneğinden yoksun olması olarak sıralandı. Pekin 1 Nolu Orta Halk Mahkemesi, başvurunun belirtilen iflas nedenlerini karşıladığın ve 5 Ocak'ta şirketin iflas başvurusunu kabul ettiklerini açıkladı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kasım ayının sonlarında Pekin polisi şirket hakkında soruşturma başlatmıştı. Grubun genel merkezinin bulunduğu Pekin'de çok sayıda kişi soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Soruşturma öncesinde ise şirket mahkemeye iflas başvurusunda bulundu. Yerel medyada yer alan haberlere göre şirketin borçlarının toplam tutarı 66 milyar doları buluyor.

Çin'deki emlak patlaması sırasında birçok emlak yatırımcısı projelerini finanse etmek için Zhongzhi'yi kullandı. Yatırım bankası Nomura'ya göre şirket, değeri bir trilyon yuandan (141 milyar dolar) fazla olan varlıkları yönetiyordu. Ancak Çin'deki emlak krizi şirketi de etkiledi ve artık yatırımcılara borcunu ödeyemez hale geldi.

Emlak devi Evergrade'nin ardından Zhongzhi'nin de iflası Çin ekonomisi hakkında derinleşen korkunların artmasına neden oldu.
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