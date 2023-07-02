Milot Rashica'dan transfer açıklaması

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, bir süredir Milot Rashica'yı transfer etmek için çaba sarf ediyor.

Galatasaray'ın bonservisini almak istediği Kosovalı yıldız, kariyeri hakkında Youtube'da yayınlanan Oxygen'deki programa katıldı.

Rashica, kariyeri ile ilgili, "Galatasaray'la anlaşmıştım, gittim ve orada harika zaman geçirdim. Şampiyon olduk. Her şey yolunda. Galatasaray'dan çok memnundum. Ama Norwich ile 2 yıllık daha kontratım var. O yüzden geri döndüm. Galatasaray'da antrenmanlar başladı. Ne olacağını göreceğiz, her şey mümkün." ifadelerini kullandı ve transferini bekleyen taraftarlara umut verdi.

Okan Buruk özellikle istiyor

Galatasaray'ın, 27 yaşındaki futbolcunun bonservisi için İngiliz ekibiyle pazarlıklara devam ettiği bilinirken sarı-kırmızılıların teknik patronu Okan Buruk'un, yeni sezonda da Rashica'yı takımında görmeyi çok istediği belirtiliyor.

Rashica'nın Galatasaray dışında Almanya Bundesliga ve İngiltere Premier Lig'den de taliplerinin olduğu iddia edildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Geçen sezon sarı-kırmızılı takım ile 30 maçta süre bulan Milot Rashica, 5 gol 6 asistlik katkı yaptı.