Milliyetçileri 'nasıl kandırırım' derdinde! Bay Kemal, Oda TV'yi bile inandıramadı
Sırtını terör örgütü PKK'ya, PYD'ye, YPG'ye yaslayan HDP'nin arka çıktığı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk turda yaşadığı büyük hezimetin ardından ikinci tur için bu sefer de milliyetçilere göz kırpmaya başladı. Kılıçdaroğlu'na Oda TV bile inanmadı.
Kılıçdaroğlu seçime 10 gün kala canlı yayında bu seferki yol haritasını açıkladı.
Vatandaşlar tarafından 'bütün tuşlara basmaya başladı' yorumları alan Kılıçdaroğlu, Oda TV'yi bile inandıramadı.
Oda TV, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını yayımladığı haberinde şu ifadeleri kullandı:
"Kemal Kılıçdaroğlu milliyetçi oylara talip... 6 Ok'un birini hatırladı"
Siyaset
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